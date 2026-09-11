Axios yazdı: Suudi Arabistan ABD Başkanı Trump'tan Husilere saldırmasını istedi

Axios'un haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS), Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki kritik bir geçiş noktasına yaklaşması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump'ı perşembe günü iki kez arayarak Husilere yönelik saldırılar düzenlemesini istedi.

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, Trump'ın bu talebi reddettiğini söyledi. ABD'li yetkililer, yönetimin şu aşamada Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planı olmadığını vurguladı.

Habere göre, Husi güçleri kıyı kenti Mokha'ya doğru ilerlerken ve Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri geri çekilirken, Suudi Veliaht Prens bin Selman kötüleşen durum hakkında Trump'ı bilgilendirmek için kendisini aradı.

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Kaynaklar, MBS'ni birkaç saat sonra Trump'ı bir kez daha arayarak Husilere yönelik ABD saldırıları düzenlenmesi emrini vermesini istediğini söyledi. Trump ise bu talebi reddetti ancak bir ABD'li yetkili, yönetimin Suudi Arabistan'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağını söyledi. Yetkili, yaklaşık 200 ABD askeri personelinin halihazırda Suudi Arabistan'da kinetik olmayan destek sağladığını belirtti.

NEDEN ÖNEMLİ?

Husilerin perşembe günü Yemen'de stratejik öneme sahip bir kıyı kentini ele geçirmesiyle petrol fiyatları yükseldi. Husilerin bu hamlesi, onları küresel ticaret ve Suudi petrol ihracatı açısından kritik bir güzergah olan Babülmendep Boğazı'na daha da yaklaştırdı.

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İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini halihazırda aksatması nedeniyle Husilerin Babülmendep üzerindeki kontrolünün, Tahran'a ABD ve Körfez'deki müttefikleri üzerinde baskı kurabileceği güçlü bir koz olabileceği belirtildi.

Öte yandan ABD, Yemen'de hızla tırmanan çatışmadan endişe duyuyor ve doğrudan askeri müdahaleden kaçınmaya çalışırken Suudi Arabistan'a desteğini artırıyor.

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynak, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper'ın acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gittiğini söyledi.

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"ÖNCELİK KIZILDENİZ'İ AÇIK BIRAKMAK"

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington'ın önceliğinin Kızıldeniz'i açık tutmak olduğunu ve daha geniş kapsamlı mücadeleyi bölgesel ortaklarına bırakacağını belirtti.

Yetkili, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği üstlenmeleri için bölgesel ortaklarımızı güçlendiriyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.