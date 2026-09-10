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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı

        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı

        İstanbul Maltepe'de, ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kiracı Mehmet T., ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.'ye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ev sahibi ile eşi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet T., gözaltına alındı

        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Kiracı, ev sahibi ile eşini öldürdü! Bir avukat ağır yaralı

        İstanbul'da olay, saat 13.10 sıralarında Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ev sahibi ile kiracı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        KİRACI 3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

        Tehdit ve hakaret suçlarından 3 kaydı bulunduğu belirtilen kiracı Mehmet T., yanında bulunan silahla ev sahibi Osman Akyol, eşi Nursen Akyol ve Avukat Emir Ali S.’ye ateş açtı.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silahlı saldırıda Osman ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Avukat Emir Ali S. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ÖZEL HAREKÂT MÜDAHALE ETTİ

        Olayın ardından Mehmet T.’nin silahlı saldırısı devam etti. Şüpheli, bölgeye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine de ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekât ekipleri sevk edildi.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Özel Harekât polislerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen Mehmet T., sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "10.09.2026 Perşembe günü saat 13.10 sıralarında Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana gelen olayda ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.

        "KİRACI, EV SAHİBİYLE BİRLİKTE 3 KİŞİYİ VURDU"

        Kiracı Mehmet T. (Tehdit ve hakaret konularından 3 suç kaydı mevcut ), ev sahibi Osman A., ev sahibinin eşi Nursen A. ve olay yerinde bulunan Avukat Emir Ali S.’yi silahla vurmuştur.

        "EV SAHİBİ İLE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ AVUKAT AĞIR YARALI"

        Silahlı saldırıda ev sahibi ve karısı olay yerinde hayatını kaybetmiş, Avukat Emir Ali S. ağır yaralanmıştır. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

        "SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI"

        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T., olayın ardından bölgede bulunan emniyet ve 112 sağlık ekiplerine ateş açmaya devam etmiştir. Şüpheli, bölgede bulunan Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek sağ olarak göz altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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