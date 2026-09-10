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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Böylece 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Karar metninde, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit bıraktı.

        ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ

        PPK açıklamasında, aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiği belirtildi. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının iç talepteki zayıf seyri teyit ettiği ifade edildi.

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        Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.

        PPK, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini bildirdi.

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        2026'DA FAİZ KARARLARI

        TCMB, 22 Ocak 2026'da politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indirerek 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı.

        Banka, 12 Mart, 22 Nisan, 11 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerindeki toplantılarda ise politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

        Bugünkü kararla birlikte TCMB, Ocak ayındaki 100 baz puanlık indirimin ardından üst üste beşinci toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.

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        #TCMB
        #FAİZ
        #PPK
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