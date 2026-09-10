Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

9 GÖZALTI DAHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ANKA'da yer alan habere göre de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, doktor, kameraman, muhabir ve ambulans sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz, gözaltı kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgilere göre, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ve meslekleri şöyle: "Doktor Turgay T., kameraman İdris Tiftikci, muhabir Selahattin Günday, ambulans şoförleri Ahmet Göksel E. ve Mahmut A., Acil Tıp Teknisyenleri Özlem U.Ö., Emre A., Tuba K. ve Nesrin K.A."

GÜNDAY’IN AVUKATI ERSÖZ: “İTİRAZ EDECEĞİZ”

Gözaltına alınan Selahattin Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 senesinde dahil edildiği soruşturma dosyasında (ODA TV Soruşturması) ve kovuşturma aşamasında görev almış olan ve sonrasındaki şikayet süreçlerini de (eski polis, savcı ve hakimler) gerçekleştiren bir avukat olarak, mesleki saygınlığı ile objektif gazetecilik anlayışıyla akıllarda yer tutan Selahattin Günday'ın gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Umarım ki özgürlüğü kendisine en kısa zamanda iade edilecektir” ifadelerini kullandı.