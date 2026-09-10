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        Haberler Gündem Güncel Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!

        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!

        Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!

        Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüphelinin İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

        9 GÖZALTI DAHA

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 2 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

        ANKA'da yer alan habere göre de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, doktor, kameraman, muhabir ve ambulans sağlık personelinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz, gözaltı kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgilere göre, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ve meslekleri şöyle: "Doktor Turgay T., kameraman İdris Tiftikci, muhabir Selahattin Günday, ambulans şoförleri Ahmet Göksel E. ve Mahmut A., Acil Tıp Teknisyenleri Özlem U.Ö., Emre A., Tuba K. ve Nesrin K.A."

        GÜNDAY’IN AVUKATI ERSÖZ: “İTİRAZ EDECEĞİZ”

        Gözaltına alınan Selahattin Günday’ın avukatı Hüseyin Ersöz de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 senesinde dahil edildiği soruşturma dosyasında (ODA TV Soruşturması) ve kovuşturma aşamasında görev almış olan ve sonrasındaki şikayet süreçlerini de (eski polis, savcı ve hakimler) gerçekleştiren bir avukat olarak, mesleki saygınlığı ile objektif gazetecilik anlayışıyla akıllarda yer tutan Selahattin Günday'ın gözaltı kararına itiraz edeceğiz. Umarım ki özgürlüğü kendisine en kısa zamanda iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

        Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

        Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğinin altını çizerek, şunları kaydetmişti. "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir." Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine ise Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla 11 Eylül Cuma günü fethi kabir işlemi yapılacağı öğrenilmişti.

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        #haberler
        #kaşif kozinoğlu
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