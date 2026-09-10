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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair 40 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı

        Elon Musk'ın 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair 40 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı

        1,1 trilyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, 13'üncü çocuğunun annesiyle "40 milyon dolarlık anlaşma" tartışması yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        Musk'ın teklifini reddetti

        14 çocuk babası Elon Musk, 13'üncü çocuğunun annesi Ashley St. Clair ile çekişmeli bir ilişki içinde. Clair, Musk'ın kendisine 40 milyon dolarlık gizlilik sözleşmesi teklif ettiğini ve kendisinin de bunu reddettiğini öne sürdü. Milyarder girişimciden yanıt gecikmedi.

        Clair, 2026 Venedik Film Festivali'nde yönetmen Alex Gibney'nin 'Musk' belgeselinin tanıtımına katıldığında, iddiasını dile getirdi. Musk ile olan ilişkisi hakkında kamuoyu önünde konuşmaya devam edebilmek ve hatta bu belgeselde yer alabilmek için milyonlarca dolarlık teklifi reddettiğini söyledi. Clair, belgeselde Musk ile olan ilişkisinden bahsediyor.

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        Clair, "Çocuklarıma, maddi rahatlığın gerçeği söylemenin önüne asla geçmemesi gerektiği konusunda örnek olmak istiyorum" dedi.

        "TEKLİF YALAN"

        55 yaşındaki teknoloji girişimcisi Musk ise oğlu Romulus'un annesi Clair'in iddiasıyla ilgili açıklama yaptı ve iddia edilen teklifi hiç yapmadığını açıkladı.

        Clair, daha önce haziran ayında katıldığı bir televizyon programında, söz konusu gizlilik anlaşması hakkında konuşmuştu. Musk ile hiçbir zaman bir anlaşma imzalamadığını iddia eden Clair, ortak arkadaşlarından bazılarının Musk'ın evini ziyaret etmeden önce bazı evrakları imzalamak zorunda kaldığını öne sürmüştü.

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        VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

        Ashley St. Clair ve Elon Musk oğulları Romulus'un velayetini almak için hukuk davası yaşıyor. Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Clair için, "Bir yaşındaki bir çocuğu cinsiyet değiştirmeye ikna edebileceğini ima eden açıklamaları nedeniyle bugün tam velayet için dava açacağım" demişti.

        Vivian Wilson
        Vivian Wilson

        TRANS KIZINI REDDETTİ

        Trans karşıtı olduğunu açıkça dile getiren Musk, ilk eşi Justine Wilson'dan olan trans kızı Vivian Wilson ile ilişkisini tamamen kesti. Musk, 2022'de cinsel kimliğini açıklayan ve hayatına modellik yaparak devam eden Vivian ile görüşmüyor. 2024'te yaptığı bir açıklamada "Oğlum, woke zihin virüsü tarafından öldürüldü" demişti. 'Woke kültürü', ABD'de ırkçılık karşıtlığı, LGBTİ hakları, feminizm ve çevrecilik temalarını sahiplenmeyi içeriyor.

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        Bir buçuk yaşındaki Romulus, Musk'ın 13'üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Mart 2025'te ise Musk'ın üç çocuğunun annesi ve şirketinin üst düzey yöneticilerinden Shivon Zilis, milyarder girişimcinin 14'üncü bebeğini dünyaya getirdi.

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        #Elon Musk
        #Ashley St. Clair
        #velayet
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