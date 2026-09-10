Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlayamıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ne iyi giriş yapamıyor. Sarı-kırmızılılar son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonunda oynadığı ilk hafta maçlarından 1 galibiyet elde edebildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.
Mücadeleye iyi başlayan "Cimbom" 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
BU SEZONKİ İLK YENİLGİ
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray, söz konusu 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Sporting yenilgisiyle hem bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadı hem de galibiyet serilerini sürdüremedi.
SPORTING TARAFTARLARINDAN LEAO'YA PROTESTO
Ev sahibi ekibin taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.
Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.
Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin, 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmetti. Bu bedel Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.
Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
2006-2007 Galatasaray-Bordeaux 0-0
2012-2013 Manchester United-Galatasaray 1-0
2013-2014 Galatasaray-Real Madrid 1-6
2014-2015 Galatasaray-Anderlecht 1-1
2015-2016 Galatasaray-Atletico Madrid 0-2
2018-2019 Galatasaray-Lokomotif Moskova 3-0
2019-2020 Club Brugge-Galatasaray 0-0
2023-2024 Galatasaray-Kopenhag 2-2
2025-2026 Eintracht Frankfurt-Galatasaray 5-1
2026-2027 Sporting-Galatasaray 3-1
AVRUPA'DA SON 16 DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLEBİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.
G.SARAY'IN SON 40 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı. Sarı-kırmızılı takımın, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.