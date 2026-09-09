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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!

        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!

        Şanlıurfa'da hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada dehşet yaşandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin (41) kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

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        Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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