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        Haberler Yaşam Arizona kanyonlarına benzetilen Bayam Kızıllıkları doğa tutkunlarını bekliyor

        Arizona kanyonlarına benzetilen Bayam Kızıllıkları doğa tutkunlarını bekliyor

        Kars'ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, kızıl kayaları ve sıra dışı doğal oluşumlarıyla ABD'deki Arizona kanyonlarını andırıyor. Mantar biçimli kayaların oluşturduğu etkileyici manzaralar, bölgeyi doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen alternatif bir rota haline getiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Kötek ile Bayam köyleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, doğal aşınmalar sonucu şekillenen ilginç kaya oluşumları ve kızıl tonlarıyla dikkati çekiyor.

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        İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kayalar, özellikle havadan görüntülendiğinde güzel manzaralar oluşturuyor.

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        Klasik turizm rotalarının dışında kalan bölge, doğal yapısı ve eşsiz görüntüsüyle doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

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        Çevresi yeşile bürünen kayalıklar, fotoğraf tutkunlarına da etkileyici görüntüler sunuyor.

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        Kağızman'ın doğal güzelliklerinin tanıtılması ve alternatif turizm rotalarının oluşturulması açısından önemli görülen Bayam Kızıllıkları, doğa tutkunlarını bekliyor.

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        "GELENLER ÇOK BEĞENİYOR"

        Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, Kağızman ilçesinde yer alan Bayam Kızıllıkları'nın ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan kanyonları andırdığını söyledi.

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        Spor kulüpleri olarak zaman zaman bölgeye yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Ağdaş, şöyle konuştu:

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        "Burada Arizona'daki kayalıklar, kanyon gibi çok büyük onunla kıyaslanacak kadar güzel bir kanyonumuz var. Biz buna Bayam Kızıllıkları diyoruz. Spor kulübü olarak buraya yürüyüş yapıyoruz.

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        Yürüyüş rotamızda olan bir yer ve gelenler burayı çok beğeniyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Burada doğal oluşumlar var. Herkesin burada yürümesini tavsiye ederim."

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        Ağdaş, doğa tutkunlarını bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

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        #Bayam Kızıllıkları
        #Arizona
        #kars
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