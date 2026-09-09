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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

        Sosyal medyada "Vanlı iş insanı" ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan 61 yaşındaki Ali Haydar Kurum, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlatılırken, 11 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

        Sosyal medyada 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum (61), hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı.

        DHA'da yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan bir platformda, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde, 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle bir kişinin yürürken kayda alınan görüntülerinin paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince görüntüler üzerinde yapılan incelemelerde, kişinin 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

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        11 SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

        Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ali Haydar Kurum, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        "SOSYAL MEDYA DENETİMSİZ DEĞİLDİR"

        Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, sosyal medya paylaşımında duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'in ifadeleri şöyle:

        "Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!

        Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

        Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

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        Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

        Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

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        Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

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