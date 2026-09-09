Adana'da yangın, dün gece Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar uzandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 4 TOMA, 58 arazöz, 24 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, itfaiye ve 33 diğer araç olmak üzere toplam 154 araç 671 personel ile müdahale sürüyor.

Yangında bir gün geride kalırken, havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Ekiplerin karadan ve havada müdahalesi hız kesmeden devam ediyor.

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ANTALYA'DA DA YANGIN SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'daki orman yangınlarında alevlerin enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.