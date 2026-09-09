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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump ablukanın çok etkili olduğunu savundu: İran'a çok sert bir ders verdik

        ABD Başkanı Trump ablukanın çok etkili olduğunu savundu: İran'a çok sert bir ders verdik

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada İran'a yönelik ablukanın çok etkili olduğunu savundu ve "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. İran çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        Trump: İran'a sert bir ders verdik

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ablukanın çok etkili olduğunu savunarak, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlattığı etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.

        Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

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        ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

        İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

        ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldığını kaydeden Trump, "Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti." yorumunu yaptı.

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        Konuşmasının ardından Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.

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