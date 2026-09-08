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        Haberler Magazin Eren Vurdem’den, Serhat Kılıç’a yürek burkan veda

        Eren Vurdem’den, Serhat Kılıç’a yürek burkan veda

        Oyuncu Eren Vurdem, son yolculuğuna uğurlanan meslektaşı ve yakın dostu Serhat Kılıç'a yürek burkan sözlerle veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 18:41 Güncelleme:
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        Yürek burkan veda

        Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç, Ankara'da toprağa verildi. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Serhat Kılıç'ın naaşı kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

        Oyuncu Eren Vurdem, son yolculuğuna uğurlanan meslektaşı ve yakın dostu Serhat Kılıç'a yürek burkan sözlerle veda etti. Vurdem, şu ifadelere yer verdi: Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç’ı toprağa verdim. Onu kelimelere sığdırmak çok zor ama bilmeyenler için biraz anlatayım; 51 yaşındaydı ama kalbi tıpkı bir çocuğunki gibiydi. 10 yılı aşkın ağabey kardeşliğimiz boyunca bir kez bile birinin arkasından kötü düşündüğünü, birisi için kötü bir laf ettiğini duymadım. Aklının fitneye, fesata çalıştığını bir an bile görmedim. İçi sadece merhamet doluydu. Senaryomu yazıp filmimi çekmek için çabalarken hep omuz başımdaydı. “Filminde tek kuruş almadan oynarım” demekle kalmayıp, kendi cebindeki parayı bana teklif edecek kadar büyük, yüce gönüllü bir adamdı.

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        Ölüm haktır ve gidenin ardından yapılacak en güzel, en doğru şey isyan etmek veya gösteriş yapmak değil; Yüce Allah’tan rahmet dilemektir. Adli tıpta, merhum abimin babası Mehmet Ali amcayla beraber omuz omuza verip cenazeyi teslim almaya gittiğimizde, resmi işlemler için bizden bedeni son kez teşhis edip onaylamamızı istediler. Bunun için yanına girdiğimizde, o an çok net bir şeyle yüzleştim: Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti. Beden sadece bir kafesti; kafesin kapısı açılmış ve ruh bir kuş gibi uçup gitmişti. Geriye yalnızca boş bir kafes kalmıştı.İşte o an Koca Yunus'un ne demek istediğini çok daha iyi anladım; "Aşıklar ölmez, ölen hayvandır" Bu yüzden, onu gerçekten ve yürekten seven insanlardan tek bir ricam var: Lütfen bu yazıyı gören ve okuyan herkes Serhat abim için içinden gelerek bir Fatiha okusun ve ruhuna armağan etsin. Onun için Allah’a güzel dileklerde bulunun, çünkü gidenin ardından asıl ihtiyacı olan budur. Rabbim mekânını cennet eylesin. Allah bütün günahlarını, taksiratını affetsin. Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere ağabey...

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        #serhat kılıç
        #Eren Vurdem
        #ankara
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