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        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Türkiye'nin yağışsız bir haftaya girdiğini belirterek, "Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

        İHA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ülke genelinde yağışsız bir haftaya girdiklerini belirten Tekin, hava tahmin raporlarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

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        "Ülkemizin geneli hafta boyunca az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı ise 4 ila 8 derece artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak. Üç Büyükşehir'e bakıldığında başkentte çarşamba günü hava sıcaklığı 28, Perşembe 30, Cuma 32, hafta sonu ise yer yer 35 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bakıldığında hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 28 ila 29 derece arasına çıkacak. İzmir'de ise 32 ila 33 derece arasında seyredecek. Özellikle vatandaşlarımıza uyarılarımız söz konusu güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ila 16.00 arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını önemli rica ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığına bakıldığında Ege'de yer yer 26-27 dereceye çıkan deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de 30 dereceye geçti. Özellikle Doğu Akdeniz'de Antalya körfezinde 31-32 derece olduğunu söyleyebiliriz."

        Fotoğraf: DHA

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