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        Şampiyonlar Ligi'nde Opta'nın favorisi belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray için dikkat çeken tahmin!

        Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonu öncesinde Opta'nın 10 bin simülasyonla yaptığı çalışmada Arsenal şampiyonluğun en güçlü adayı olarak öne çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 0,1, Fenerbahçe'nin ise yüzde 0,2 olarak hesaplanırken, sarı-lacivertliler iki temsilcinin tüm tur ve şampiyonluk ihtimallerinde Galatasaray'ın önünde yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        1

        Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun ilk hafta heyecanı başlıyor. 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesinde Opta, turnuvayı 10 bin kez simüle ederek 36 takımın yeni sezondaki tur ve şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.

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        ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ ARSENAL

        10 bin simülasyonun ardından geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için en güçlü aday olarak gösterildi.

        Arsenal’ın ardından Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain sıralandı.

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        GALATASARAY DEPLASMANDA, FENERBAHÇE SAHASINDA OYNAYACAK!

        Turnuvanın ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise taraftarı önünde İtalyan ekibi Roma’yı ağırlayacak.

        Opta’nın hazırladığı çalışmada takımların lig aşamasındaki 8 maçının yanı sıra sonraki turlara ulaşma ihtimalleri de değerlendirildi.

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        GÖZLER FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DA

        Opta’nın raporunda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe ile Galatasaray’ın turnuvadaki ilerleme ihtimalleri de hesaplandı.

        İki takımın play-off’tan finale kadar tüm aşamalardaki yüzdeleri dikkat çekti.

        5

        GALATASARAY’IN SON 16 ŞANSI

        Simülasyona göre Galatasaray’ın son 16 play-off turuna kalma ihtimali yüzde 44.3 olarak hesaplandı.

        Sarı-kırmızılıların doğrudan son 16 aşamasına ulaşma ihtimali ise yüzde 23.7 oldu.

        Galatasaray’ın oranları:

        Son 16 play-off: Yüzde 44.3

        Son 16: Yüzde 23.7

        Çeyrek final: Yüzde 7.3

        6

        GALATASARAY’IN FİNAL VE KUPA İHTİMALİ

        Galatasaray’ın turnuvanın ilerleyen aşamalarına ulaşma ihtimali simülasyonda daha düşük seviyelerde kaldı.

        Sarı-kırmızılıların yarı finale kalma ihtimali yüzde 2.1, finale çıkma ihtimali ise yüzde 0.4 olarak hesaplandı.

        Yarı final: Yüzde 2.1

        Final: Yüzde 0.4

        Şampiyonluk: Yüzde 0.1

        7

        FENERBAHÇE’NİN TUR ŞANSI DA HESAPLANDI

        Fenerbahçe için yapılan hesaplamada ise son 16 play-off turuna ulaşma ihtimali yüzde 48.2 olarak ortaya çıktı.

        Sarı-lacivertlilerin son 16 turuna kalma olasılığı yüzde 27.5, çeyrek finale yükselme ihtimali ise yüzde 8.4 olarak hesaplandı.

        Son 16 play-off: Yüzde 48.2

        Son 16: Yüzde 27.5

        Çeyrek final: Yüzde 8.4

        8

        FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ORANI

        Simülasyonlara göre Fenerbahçe’nin yarı finale ulaşma ihtimali yüzde 2.2 olurken, finale çıkma olasılığı yüzde 0.5 olarak gösterildi.

        Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ni kazanma ihtimali ise yüzde 0.2 olarak hesaplandı.

        Yarı final: Yüzde 2.2

        Final: Yüzde 0.5

        Şampiyonluk: Yüzde 0.2

        9

        FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

        Opta’nın 10 bin simülasyon üzerinden hazırladığı verilere göre Fenerbahçe, Galatasaray’a kıyasla play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerinin tamamında daha yüksek oran aldı.

        İki temsilci de Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasıyla birlikte Avrupa serüvenine başlayacak.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #Opta
        #şampiyonlar ligi
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