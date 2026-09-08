Şampiyonlar Ligi'nde Opta'nın favorisi belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray için dikkat çeken tahmin!

Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun ilk hafta heyecanı başlıyor. 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesinde Opta, turnuvayı 10 bin kez simüle ederek 36 takımın yeni sezondaki tur ve şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.