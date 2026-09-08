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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kanada'dan ABD'ye yüzde 50’ye varan misilleme tarifesi

        Kanada'dan ABD'ye yüzde 50’ye varan misilleme tarifesi

        Kanada yönetiminin, ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada ürünlerine uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşılık açıkladığı misilleme tarifeleri yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kanada'dan ABD'ye misilleme tarifesi

        New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminin ardından Washington'ın getirdiği tarifelere karşılık Kanada da çeşitli ABD ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya başladı.

        Giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler dahil ABD'nin 20 milyar dolar değerindeki ürünlerine yönelik uygulanan misilleme tarifeleri, bugün yürürlüğe girdi.

        ABD yönetimi, 21 Temmuz'da Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

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        Kanada da 25 Ağustos'ta ABD'nin yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Kanada malına getirdiği yüzde 50'lik tarifelere cevap olarak, 8 Eylül'den itibaren ilgili ABD oranlarıyla eşleşecek şekilde, yüzde 15, 25 veya 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #kanada
        #ABD
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