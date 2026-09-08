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        Haberler Ekonomi Enerji Trump: Petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

        Trump: Petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert bir şekilde düşecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 08:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: Petrol fiyatları sert bir şekilde düşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından İran’la yaşanan gerilim ve bunun sonucunda artan petrol fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        İran’a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini vurgulayan Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert bir şekilde düşecek" dedi.

        Petrol fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, kademeli olarak ise 2 doların altına ineceğini kaydeden Trump, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan İran'ın varlıklarına yönelik herhangi bir yeni ABD saldırısına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Ortadoğu'da uzun süreli bir çatışma riskinin artması ve arz kesintisi endişelerinin yükselmesiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor.

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