Petrol Ortadoğu'da uzayan savaş endişesiyle yükselişini sürdürüyor

İran'ın varlıklarına yönelik herhangi bir yeni ABD saldırısına misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Ortadoğu'da uzun süreli bir çatışma riskinin artması ve arz kesintisi endişelerinin yükselmesiyle petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 07:40 itibarıyla yüzde 0,5 artarak varil başına 97,49 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü ise yüzde 1,6 artışla varil başına 92,92 dolarda işlem gördü.

DBS Bank enerji araştırmaları başkanı Suvro Sarkar, ABD'deki pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı tatilinin ardından WTI'nin, bir gün önce hafta sonu yaşanan fiyat artışını absorbe eden Brent'e yetişmeye çalıştığını söyledi.

Sarkar, "Genel olarak, ABD ve İran arasındaki son dönemdeki gerginliğin artmasının, piyasaların petrol fiyatlarıyla ilgili risklere bakış açısını sadece 2026'nın geri kalanında değil, 2027'ye kadar önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

ANZ analisti Daniel Hynes de bir notunda, "Ortadoğu'daki çatışmanın son dönemdeki tırmanışı, ABD ve İran tarafından planlı askeri eylemlerle noktalanan uzun süreli bir çıkmaz olasılığını artırdı. Bu durum, Basra Körfezi'ndeki tedarikin 2026 yılının geri kalanına kadar kısıtlı kalmasına yol açabilir" dedi.