Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Adana ve Antalya'da orman yangını

        Adana ve Antalya'da orman yangını

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde ve Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 20:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Adana ve Antalya'da orman yangını

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile söndürme uçağı ve helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, gazetecilere, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildiğini bildirdi.

        REKLAM

        Yangın söndürme çalışmalarına kamu kurumlarının yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirten Etli, "Yangın, çıktığı saat itibarıyla evleri, yerleşim yerlerini, mal ve can kaybını ciddi derecede tehdit ediyordu. Ancak ekiplerimizin, köylümüzün tüm kamu kurumlarımızın gayretiyle, köydeki güvenlik sağlanmış oldu." dedi.

        ÇOK SAYIDA EV TAHLİYE EDİLDİ

        Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        REKLAM

        Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

        Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

        REKLAM

        1 EV TAMAMEN YANDI

        Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

        MARDİN'DE ÖRTÜ YANGINI

        Mardin Kalesi eteklerinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tarihi kaleye ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Antalya
        #son dakika
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Ahmet Gökçek ve eşine yurt dışı yasağı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı
        Emanete ihanet!
        Emanete ihanet!
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        AHBAP dosyasında bilirkişi raporu
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Feyenoord'dan Ueda için Fenerbahçe itirafı!
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları