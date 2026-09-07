Adana ve Antalya'da orman yangını

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Çorlu Mahallesi kırsalında orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile söndürme uçağı ve helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, gazetecilere, yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı, su tankerleri, dozer ve greyderlerle müdahale edildiğini bildirdi.

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Yangın söndürme çalışmalarına kamu kurumlarının yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirten Etli, "Yangın, çıktığı saat itibarıyla evleri, yerleşim yerlerini, mal ve can kaybını ciddi derecede tehdit ediyordu. Ancak ekiplerimizin, köylümüzün tüm kamu kurumlarımızın gayretiyle, köydeki güvenlik sağlanmış oldu." dedi.

ÇOK SAYIDA EV TAHLİYE EDİLDİ

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Yangının evinin yakınına kadar ulaştığını belirten Muhammet Özdemir, “Bana evin yakınında yangın olduğunu söylediler. Hem sağ hem sol taraf yanıyor. Evimin dibine geldi. Ağaç bir şey kalmadı" dedi.

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1 EV TAMAMEN YANDI

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

MARDİN'DE ÖRTÜ YANGINI

Mardin Kalesi eteklerinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Artuklu ilçesindeki tarihi Mardin Kalesi eteklerinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının tarihi kaleye ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

*Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.