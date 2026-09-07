Adalet Bakanı Gürlek, "Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Ankara 2 No'lu Barosu'nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Ankara Adliyesi Konferans Salonu'nundaki programda konuşan Gürlek, "12. Yargı Paketi'mizin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz. 24-25 maddeden oluşmasını öngördüğümüz bu pakete, avukatlarımızın yaşadığı sorunların çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri de eklemeyi temenni ediyoruz" dedi.

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SÜRESİZ NAFAKA AÇIKLAMASI

Davalardaki makul sürelere ve yargıdaki hedef zamanlamalara dikkati çeken Bakan Gürlek, "Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz.

Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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"AYNI HUKUK AİLESİNİN MENSUPLARIYIZ"

Yargı teşkilatının geniş insan kaynağı gücüne sayısal verilerle vurgu yapan Bakan Gürlek, mesleki dayanışmanın önemine değinerek, "Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adliye hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları sorunları yakından biliyorum. Hakim ve cumhuriyet savcılarımız başta olmak üzere adalet teşkilatımızın bütün mensuplarının, avukatlarımıza karşı nezaket ve mesleki saygınlık içerisinde hareket etmeleri gerektiğini her gittiğim yerde ifade ediyorum. Çünkü 27 bin 500 hakim ve savcımızla, 211 bin avukatımızla aynı büyük hukuk ailesinin mensuplarıyız" şeklinde konuştu.

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SİLAH RUHSATI HAKKINDA

Avukatların özlük hakları ve mali konularına ilişkin taleplerini Maliye Bakanlığı ile çözüme kavuşturduklarını ifade eden Gürlek, "Avukatlarımızdan silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanlığımızla görüşmeler yaptık; sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah ekim ayında gündeme gelecek pakette, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakata vardık" açıklamasında bulundu.

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"GEREKEN YASAL İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplumsal ahlakı ve hukuk düzenini zedeleyici girişimlere taviz verilmeyeceğini yineleyen Gürlek, "Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz üzere, toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarıyla özellikle genç nesillerimizi zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN AĞDEMİR'DEN ADALET VURGUSU

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ise adaletin devlet yapısı ve toplumsal huzur üzerindeki kritik rolünü vurgulayarak, "Devletin vatandaşına uzanan eli, vatandaşın devlete duyduğu güven ve toplumun huzur içerisinde geleceğe yürümesi adalet duygusunun güçlü olmasına bağlıdır" dedi.

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"GÜÇLÜ BİR SAVUNMA EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ"

Avukatlık mesleğinin önemine ve yargının bir bütün olduğuna dikkati çeken Ağdemir, "Güçlü bir savunma, güçlü bir hukuk düzeninin en önemli unsurlarından biridir; amacımız Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda 'Türkiye Adalet Yüzyılı' olmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.