Filenin Sultanları Avrupa basınında!
Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zorlu geçen 5 setin ardından parkeden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Avrupa basını, Filenin Sultanları'nın yakaladığı büyük başarıya yer verdi.
İstanbul'da düzenlenen Trenyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları tarihi bir başarıya imza attı. İtalya ile finalde kozlarını paylaşacan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, karar setine giden maçı 3-2 kazanarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Büyük bir başarı elde eden Filenin Sultanları, Avrupa basınında da yer buldu. Avrupa'da önde gelen bazı gazeteler şampiyonları aldı.
Corriere dello Sport: İtalya tie-break'te teslim oldu, Türkiye Avrupa Şampiyonu oldu.
Sıkı, denk ve çekişmeli geçen finalde, İtalya üç set boyunca neredeyse kusursuz bir performans sergilerken, Vargas önderliğindeki Türkiye, üçüncü sette 12-25'lik zorlu bir dezavantajı aşarak tiebreak'te 3-2 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 15-10) galip geldi ve İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17.000 kişilik seyirci kitlesinin coşkusu arasında Avrupa şampiyonluğunu teyit etti. İtalyanlar, başları dik ama kaçırdıkları büyük bir fırsatın pişmanlığıyla sahadan ayrıldılar.
La Gazzetta dello Sport: İtalyan voleybol takımı için üçlü zafer hayali suya düştü: İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye mağlup oldu.
Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul'da İtalya, heyecanlı ve gergin geçen, her iki takımın da iniş çıkışlarla oynadığı maçın sonunda tiebreak'te 2-3 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15) mağlup oldu. İtalyanlar maçın büyük bölümünde üstünlük sağladı ancak fırsatları değerlendiremedi. Özellikle ikinci setteki üstünlüklerini, bazı riskli yedek kulübesi kararları nedeniyle kaybettiler. Bu sonuçla Türkiye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırken, İtalyanlar 2027 Dünya Şampiyonası'nda oynamak veya dünya sıralamasında yer almak zorunda kalacak.
L'Equipe: Türkiye, İtalya'yı yenerek bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandı.
Nefes kesen ve tie-break'e uzanan maçta Türkiye, İstanbul'daki finalde son Olimpiyat ve dünya şampiyonu İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti. 2023'te son Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Türk takımı, ev sahipliğinde unvanını korudu.
Mozzart Sport: Türk voleybolcular yeniden altın çağlarını yaşıyor.
Türkiye Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonluğu unvanını korudu! İstanbul'da oynanan, nefes kesen ve son ana kadar belirsiz geçen final maçında Türkiye, ev sahibi seyircilerin önünde İtalyan milli takımını 3:2'lik set skoruyla (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) mağlup etti.
Sportski Zurnal: Türk voleybol takımı Avrupa şampiyonluğu unvanını korudu.
Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde İtalyan takımını 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) yenerek Avrupa şampiyonası unvanını korudu. Türk milli takımının en etkili oyuncusu 28 sayı ile Melissa Vargas olurken, Zehra Güneş 12 sayı kaydetti.
O Jogo: Türkiye, İtalya'yı geriden gelerek mağlup etti ve üst üste ikinci kez CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu oldu.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, pazar günü İstanbul'da nefes kesen bir finalin ardından İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonu oldu.