La Gazzetta dello Sport: İtalyan voleybol takımı için üçlü zafer hayali suya düştü: İtalya, Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye mağlup oldu.

Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İstanbul'da İtalya, heyecanlı ve gergin geçen, her iki takımın da iniş çıkışlarla oynadığı maçın sonunda tiebreak'te 2-3 (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15) mağlup oldu. İtalyanlar maçın büyük bölümünde üstünlük sağladı ancak fırsatları değerlendiremedi. Özellikle ikinci setteki üstünlüklerini, bazı riskli yedek kulübesi kararları nedeniyle kaybettiler. Bu sonuçla Türkiye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırken, İtalyanlar 2027 Dünya Şampiyonası'nda oynamak veya dünya sıralamasında yer almak zorunda kalacak.