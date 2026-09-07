2027’de 3,9 trilyon TL bütçe açığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2026 yılı TÜFE artışı geçen yılki OVP’de yüzde 16, Merkez Bankasının son enflasyon raporunda ise yüzde 28 olarak öngörüldü. Yeni OVP’de ise 2026 yılı enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi.

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Merkez Bankasının son enflasyon raporunda 2027 yılı enflasyonu yüzde 15 olarak belirlenirken, yeni OVP’de 2027 yılı enflasyonu tahmini yüzde 21 oldu. OVP’de gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü ise yüzde 30,6 olarak belirlendi.

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OVP’de 2025 yılında 1 trilyon 602 milyar dolar olan Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2026’da 1 trilyon 821 milyar dolara, 2027 yılında 1 trilyon 984 milyar dolara çıkması bekleniyor.

2025 yılında 18.040 dolar olan kişi başına milli gelirin ise 2026’da 20.523, 2027 yılında da 22.285 dolara yükselmesi öngörülüyor.

2026 YILI BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİN ALTINDA BEKLENİYOR

Geçen yılki OVP’de merkezi yönetimin 2026 yılı bütçe harcaması 18,9 trilyon, faiz hariç harcaması 16,2 trilyon, faiz giderleri 2,7 trilyon, bütçe gelirleri 16,2 trilyon, vergi gelirleri 13,8 trilyon, bütçe açığı ise 2 trilyon 712,7 milyar TL olarak öngörüldü.

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Yeni OVP’de 2026 yılı bütçe hedefleri revize edildi. OVP’ye göre, 2026 yılında merkezi yönetim bütçe harcaması 19,7 trilyon, faiz hariç harcamalar 16,8 trilyon, faiz harcamaları 2,8 trilyon, bütçe gelirleri 17 trilyon, vergi gelirleri 14,6 trilyon lira olacak. Bütçe açığı ise öngörülenden 80 milyar TL daha az olmak üzere 2 trilyon 631,9 milyar lira bekleniyor. Geçen yıl 29 milyar lira öngörülen faiz dışı fazla ise 193 milyar lira olarak revize edildi.

2026 yılı bütçe açığının milli gelire oranı geçen yılki OVP’de yüzde 3,5 tahmin edilirken, yeni OVP’de yüzde 3,1 olarak revize edildi.

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2027 YILINDA 3,9 TRİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI BEKLENİYOR

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OVP’de 2027 yılı merkezi yönetim bütçe büyüklükleri de belli oldu. 2027 yılında merkezi yönetim harcamalarının bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 39 artarak 27,3 trilyona, faiz hariç harcamaların yüzde 38 artışla 23,3 trilyona, faiz giderlerinin yüzde 41 artışla 4 trilyona yükselmesi bekleniyor.

Buna karşılık bütçe gelirlerindeki artışın yüzde 37’de kalarak 23,4 trilyon olması, vergi gelirlerinin ise yüzde 36 artışla 19,9 trilyona yükselmesi bekleniyor.

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Faiz dışı fazlanın 110 milyar lira öngörüldüğü gelecek yıl bütçe açığının bu yıla göre yüzde 47 oranında artışla 3 trilyon 865 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranı ise gelecek yıl 3,6 öngörüldü.