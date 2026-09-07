Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.012,42 %0,57
        DOLAR 48,4385 %0,00
        EURO 56,2790 %0,05
        GRAM ALTIN 6.861,75 %-0,54
        BITCOIN 79.657,00 %-0,33
        FAİZ 39,57 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,62 %-0,49
        GBP/TRY 65,4866 %0,01
        EUR/USD 1,1610 %-0,03
        BRENT PETROL 95,65 %1,14
        ÇEYREK ALTIN 11.220,92 %-0,52
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2027’de 3,9 trilyon TL bütçe açığı

        2027’de 3,9 trilyon TL bütçe açığı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile birlikte 2027 yılı bütçe büyüklükleri de belli oldu. OVP'ye göre bütçe harcamaları yüzde 39 artışla 27,3 trilyon liraya, bütçe gelirleri yüzde 37 artışla 23,4 trilyon liraya yükselecek. Bütçe açığı 2026 yılında beklentinin 80 milyar lira altında kalırken, gelecek yıl bu yıla göre yüzde 47 oranında artışla 3,9 trilyon lira olacak. OVP'ye göre kişi başına milli gelir 2026'da 20.523 dolar, 2027'de ise 22.285 dolar olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 07 Eylül 2026 - 06:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2027 bütçesi belli oldu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Programı (OVP), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2026 yılı TÜFE artışı geçen yılki OVP’de yüzde 16, Merkez Bankasının son enflasyon raporunda ise yüzde 28 olarak öngörüldü. Yeni OVP’de ise 2026 yılı enflasyonu yüzde 28,4 olarak tahmin edildi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Merkez Bankasının son enflasyon raporunda 2027 yılı enflasyonu yüzde 15 olarak belirlenirken, yeni OVP’de 2027 yılı enflasyonu tahmini yüzde 21 oldu. OVP’de gayri safi yurtiçi hasıla deflatörü ise yüzde 30,6 olarak belirlendi.

        REKLAM

        OVP’de 2025 yılında 1 trilyon 602 milyar dolar olan Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2026’da 1 trilyon 821 milyar dolara, 2027 yılında 1 trilyon 984 milyar dolara çıkması bekleniyor.

        2025 yılında 18.040 dolar olan kişi başına milli gelirin ise 2026’da 20.523, 2027 yılında da 22.285 dolara yükselmesi öngörülüyor.

        2026 YILI BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİN ALTINDA BEKLENİYOR

        Geçen yılki OVP’de merkezi yönetimin 2026 yılı bütçe harcaması 18,9 trilyon, faiz hariç harcaması 16,2 trilyon, faiz giderleri 2,7 trilyon, bütçe gelirleri 16,2 trilyon, vergi gelirleri 13,8 trilyon, bütçe açığı ise 2 trilyon 712,7 milyar TL olarak öngörüldü.

        REKLAM

        Yeni OVP’de 2026 yılı bütçe hedefleri revize edildi. OVP’ye göre, 2026 yılında merkezi yönetim bütçe harcaması 19,7 trilyon, faiz hariç harcamalar 16,8 trilyon, faiz harcamaları 2,8 trilyon, bütçe gelirleri 17 trilyon, vergi gelirleri 14,6 trilyon lira olacak. Bütçe açığı ise öngörülenden 80 milyar TL daha az olmak üzere 2 trilyon 631,9 milyar lira bekleniyor. Geçen yıl 29 milyar lira öngörülen faiz dışı fazla ise 193 milyar lira olarak revize edildi.

        2026 yılı bütçe açığının milli gelire oranı geçen yılki OVP’de yüzde 3,5 tahmin edilirken, yeni OVP’de yüzde 3,1 olarak revize edildi.

        REKLAM

        2027 YILINDA 3,9 TRİLYON TL BÜTÇE AÇIĞI BEKLENİYOR

        #resim#1393492#

        OVP’de 2027 yılı merkezi yönetim bütçe büyüklükleri de belli oldu. 2027 yılında merkezi yönetim harcamalarının bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 39 artarak 27,3 trilyona, faiz hariç harcamaların yüzde 38 artışla 23,3 trilyona, faiz giderlerinin yüzde 41 artışla 4 trilyona yükselmesi bekleniyor.

        Buna karşılık bütçe gelirlerindeki artışın yüzde 37’de kalarak 23,4 trilyon olması, vergi gelirlerinin ise yüzde 36 artışla 19,9 trilyona yükselmesi bekleniyor.

        REKLAM

        Faiz dışı fazlanın 110 milyar lira öngörüldüğü gelecek yıl bütçe açığının bu yıla göre yüzde 47 oranında artışla 3 trilyon 865 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranı ise gelecek yıl 3,6 öngörüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #OVP
        #bütçe açığı
        #kişi başına milli gelir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlara tebrik mesajı
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        "Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik!"
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
        İnancın manifestosu
        İnancın manifestosu
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        4 kent için "sarı" alarm... 1 bölgede kuvvetli sağanak! Termometre düşüyor...
        Otomotivde yeni savaş alanı
        Otomotivde yeni savaş alanı
        2027 bütçesi belli oldu
        2027 bütçesi belli oldu
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Rusya: Almanya yine savaş istiyor
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"