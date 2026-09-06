Filenin Sultanları bireysel ödülleri topladı
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek zafere uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bireysel ödülleri de topladı.
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile finalde kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları parkeden 3-2'lik zaferle ayrılarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyon oldu.
Karşılaşmanın ardından milli oyuncular, turnuvadaki bireysel ödüllerin de sahipleri oldu.
İŞTE BİREYSEL ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ:
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu: Melissa Vargas
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi smaçörleri Myriam Sylla ve Derya Cebecioğlu seçildi.
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi orta oyuncuları Hena Kurtagic ve Zehra Güneş seçildi.
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi liberosu Gizem Örge seçildi.
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.
2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi antrenörü Daniele Santarelli seçildi.