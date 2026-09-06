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        Haberler Dünya Avrupa Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

        Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        Rusya: Almanya yine savaş istiyor

        Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Lavrov, Almanya’nın Rusya’ya yönelik sergilediği yaklaşımı değerlendirdi.

        Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını anımsatan Lavrov, bu kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi’nin kapatılmasının yer aldığına dikkati çekti.

        Lavrov, şöyle devam etti:

        "Onlar (Almanlar), bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."

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        Bakan Lavrov, Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını vurguladı.

        NE OLMUŞTU?

        Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

        ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

        Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

        Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

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        #savaş
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