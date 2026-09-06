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        Haberler Gündem Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

        Serhat Kılıç’ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın (51), ölümünden önce evine geldiği son görüntüleri ortaya çıktı. 1 Eylül günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kılıç'ın oldukça yorgun ve bitkin olduğu dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun koridorda ilerlerken zaman zaman duvardan destek aldığı görülüyor.

        Giriş: 06 Eylül 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Serhat Kılıç'ın ölümden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

        Olay, Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Serhat Kılıç’tan birkaç gündür haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), oyuncunun yaşadığı eve gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla içeri girdi.

        Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        ÖLÜMÜ KAYITLARA “ŞÜPHELİ” OLARAK GEÇTİ

        Polis ekipleri evde ve Kılıç’ın cansız bedeni üzerinde inceleme yaptı. İlk incelemelerde Kılıç’ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadığı belirtildi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilirken, Kılıç’ın ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçti.

        Polisin bilgisine başvurduğu kız arkadaşı Özlem E. ise Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve bir süredir kendisinden haber alamadığını söyledi. Ünlü oyuncunun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

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        SON KEZ 1 EYLÜL’DE KAMERAYA YANSIDI

        Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, ünlü oyuncunun evine geldiği son anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerdeki tarih ve saat bilgisine göre Kılıç, 1 Eylül 2026 günü saat 17.39 sıralarında apartmanın koridorunda görülüyor. Başında şapka, sırtında çantası bulunan Kılıç’ın hareketlerinin ağır olduğu, oldukça yorgun ve bitkin göründüğü dikkat çekiyor.

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        DUVARA DAYANARAK DESTEK ALDI

        Güvenlik kamerasının saati 17.39.43’ü gösterdiğinde Kılıç koridorda ilerliyor. Yaklaşık 11 saniye sonra, 17.39.54’te, kolunu uzatarak duvara dayandığı görülüyor.

        Kılıç daha sonra asansörün bulunduğu bölüme doğru ilerliyor. Saat 17.40.13’te asansörün önüne gelen ünlü oyuncunun hareketlerinin yavaş olduğu görülüyor. Saatler 17.40.22’yi gösterdiğinde ise Kılıç’ın bir kez daha kolunu duvara uzattığı, öne doğru eğilerek duvardan destek aldığı güvenlik kamerasına yansıyor.

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        Serhat Kılıç’ın daha sonra evine geçtiği öğrenilirken, güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar ünlü oyuncunun hayattayken kaydedilen son görüntüleri oldu.

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