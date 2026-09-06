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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu

        Kağıthane'deki evinde hayatını kaybeden Serhat Kılıç'ın (51) cenaze programı netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, ünlü oyuncu için yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleneceğini, Salı günü ise Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Cenaze programı belli oldu

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane’deki evinde ölü bulunmuş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

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        Ölümü şüpheli bulunan ünlü oyuncunun cenaze programı netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. Yarın İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Cenazemiz, salı günü öğle namazında Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

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        #oyuncu
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