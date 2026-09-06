Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı belli oldu

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç (51), Kağıthane’deki evinde ölü bulunmuş, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi.

Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti Haberi Görüntüle

Ölümü şüpheli bulunan ünlü oyuncunun cenaze programı netleşti. Serhat Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, "Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. Yarın İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Cenazemiz, salı günü öğle namazında Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek" ifadelerini kullandı.

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