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        Haberler Magazin Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu: Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti

        Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu: Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti

        Oyuncu Serhat Kılıç, kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kız arkadaşının lenf kanseri olduğunu belirttiği Kılıç'ın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti

        İstanbul Kağıthane’de oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Kız arkadaşının lenf kanseri olduğunu belirttiği Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Haberi alan dostları olay yerine gelirken, Kılıç'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

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        SALONDAKİ KOLTUKTA HAREKETSİZ BULDU

        Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        HABERİ ALAN DOSTLARI EVE GELDİ

        Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın yaşadığı evde inceleme yaptı. İncelemeler sürerken, haberi alan dostları ise Kılıç'ın evine geldi. 'Söz' dizisinin oyuncusu Eren Vurdem de koşarak olay yerine geldi. Kılıç'ın yakınları ve dostları, sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.

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        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        LENF KANSERİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

        Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi. Polis ekipleri, Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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        #serhat kılıç
        #ölüm
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