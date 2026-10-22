Çin’den robot koruma: Kung fu da yapıyor

Şirketin 21 Ekim’de yayımladığı videoda robotun bıçaklı bir karakterle mücadele ettiği, bir otomobili kaldırdığı ve olası bir kazada tehlike altındaki kişiyi kurtarmayı canlandıran hareketler yaptığı görüldü.

Yaklaşık sekiz saatlik çalışma süresiyle dikkat çeken robotun fiyatı ve satış tarihi ise açıklanmadı.

Unitree’nin bir dakikalık tanıtım videosunda H2-X’in fiziksel gücü, dengesi ve hareket kabiliyeti öne çıkarıldı.

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Görüntülerde robotun elinde bıçak bulunan bir karakterle karşı karşıya geldiği, bir mankeni kurtarmak amacıyla otomobili kaldırdığı ve bir aracın çarpma güzergâhında bulunan kişiyi andıran bir silueti ittiği anlar yer aldı.

Şirket, H2-X’i insanlara hizmet edebilen ve onları koruyabilen bir sistem olarak tanımladı. Tanıtımda sergilenen sahneler, robotun yalnızca hareket kabiliyetini değil, fiziksel müdahale gerektiren görevlerde kullanılma potansiyelini de ortaya koydu.

Bununla birlikte videoda gösterilen hareketlerin hangi koşullarda gerçekleştirildiğine ilişkin teknik ayrıntılara yer verilmedi.

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GÜVENLİK VE KURTARMA GÖREVLERİ ÖNE ÇIKIYOR

H2-X, Unitree’nin daha önce hareket kabiliyeti ve dövüş sanatlarını andıran gösterileriyle gündeme gelen H2 insansı robot platformunu temel alıyor. Yeni modelin tanıtımında, platformun fiziksel yeteneklerinin güvenlik, gözetim, yardım ve müdahale gibi alanlarda değerlendirilebileceği mesajı verildi.

İnsansı robotlar, insan vücuduna benzer bir yapıya sahip olmaları sayesinde insanlar için tasarlanmış ortamlarda hareket etmek ve belirli fiziksel görevleri yerine getirmek üzere geliştiriliyor.

Merdiven çıkmak, nesneleri taşımak ve çevredeki engelleri aşmak gibi hareketler, bu robotların farklı işlerde kullanılabilmesi açısından önem taşıyor. Güvenlik ve kurtarma senaryolarında ise fiziksel becerilerin yanı sıra çevreyi doğru algılama ve değişen koşullara uygun tepki verme yeteneği de gerekiyor.

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Çin merkezli Unitree, insansı robotların yanı sıra dört ayaklı robotlar da geliştiren bir robotik teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirket, robotların hareket kabiliyetine yönelik çalışmalarıyla tanınıyor; ürünleri araştırma, geliştirme ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabiliyor. H2-X'in tanıtımı da şirketin insansı robot teknolojisini farklı görev senaryolarına taşıma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Unitree, yeni robotun yaklaşık sekiz saate kadar çalışma süresi sunduğunu açıkladı. Ancak bu sürenin hangi kullanım koşullarında elde edildiği, robotun hangi teknik donanımlara sahip olduğu ve gerçek görevlerde ne kadar süre çalışabildiği konusunda ayrıntı paylaşılmadı. H2-X'in fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor.

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ROBOTUN OTONOMİ DÜZEYİ HENÜZ NET DEĞİL

Tanıtım videosunda sergilenen hareketler, H2-X'in gerçek koşullarda ne ölçüde bağımsız hareket edebildiğini göstermiyor. Unitree, çekimler sırasında robotun uzaktan kontrol edilip edilmediğini veya hareketlerin önceden programlanıp programlanmadığını açıklamadı.

Robotun çevresini algılamak için kullandığı sensörler, karar verme kabiliyeti ve güvenlik sistemleri hakkında da teknik bilgi yayımlanmadı.

Bir robotun belirli hareketleri başarıyla gerçekleştirmesi, bu hareketleri farklı koşullarda kendi başına yapabildiği anlamına gelmiyor.

Özellikle insanlarla aynı ortamda çalışması veya tehlikeli durumlara müdahale etmesi beklenen sistemlerde çevresel algılama, anlık karar verme ve beklenmedik durumlara uyum sağlama gibi yetenekler belirleyici oluyor.

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H2-X'in tanıtımında otomobil kaldırma ve fiziksel müdahale gibi sahneler yer alsa da bu hareketlerin hangi ağırlık sınırlarında gerçekleştirilebildiği ve robotun benzer durumlarda ne kadar tutarlı performans gösterdiği açıklanmadı.

Şirket, robotun güvenlik ve müdahale görevlerindeki performansını ortaya koyan bağımsız test sonuçlarını da henüz paylaşmadı.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN TEKNİK TESTLER GEREKİYOR

Ağır nesneleri hareket ettirebilen ve fiziksel temas kurabilen insansı robotların kullanımında güvenlik kritik önem taşıyor. Bu sistemlerin insanları doğru algılaması, temas sırasında uyguladığı kuvveti sınırlandırması ve tehlike oluştuğunda güvenilir biçimde durabilmesi gerekiyor.

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Olası kazalarda sorumluluğun belirlenmesi ve robotların hangi koşullarda kullanılabileceğinin netleştirilmesi de önem taşıyan konular arasında bulunuyor.

Unitree, H2-X'in bu alanlardaki yeteneklerini doğrulayacak kapsamlı teknik verileri veya bağımsız değerlendirmeleri henüz yayımlamadı.

Bu nedenle tanıtım videosundaki sahneler, robotun gerçek güvenlik ve kurtarma operasyonlarında kullanılmaya hazır olduğunu tek başına ortaya koymuyor.

Tehlikeli bölgelerin incelenmesi, insanların doğrudan müdahalesinin risk oluşturduğu ortamlarda görev yapılması ve uzaktan yardım sağlanması, insansı robotların değerlendirilebileceği kullanım alanları arasında yer alıyor. H2-X'in bu tür görevlerde ne ölçüde kullanılabileceği ise gerçek koşullarda gerçekleştirilecek testler ve açıklanacak teknik özelliklerle daha net anlaşılabilecek.