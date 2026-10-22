Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında: Kabus gibi bir gece yaşadı!

"SAHADAN SİLİNİP GİDEN LILLE BU SEVİYEDE DEĞİL"

LE FIGARO: Kuzey Fransa temsilcisi, Çarşamba akşamı kendi taraftarı önünde Türk ekibine (2–4) mağlup oldu; böylece üç maçta üç yenilgi almış oldu. Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçları tam bir fiyasko. Ortaya koyacak bu kadar az şeyiniz varken Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın pek bir anlamı yok. Turnuvada içler acısı bir görüntü sergileyen LOSC, puan tablosunun en dibine demir atmış durumda.