Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında: Kabus gibi bir gece yaşadı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk puanlarını kazandı. Sarı kırmızılı takımın Lille karşısındaki zaferi Fransız basınında da büyük ses getirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerek organizasyondaki ilk puanlarını kazandı. Sarı kırmızılı takımın Lille karşısındaki zaferi Fransız basınında da büyük ses getirdi.
"ELENME TEHLİKESİ KAPIDA"
RMC SPORT: Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki sıkıntıları devam ediyor; Stade Pierre-Mauroy'da Galatasaray'a 4-2'lik ağır bir yenilgi aldılar. Genç oyuncu Diaoune'nin iki golüne rağmen, Lille üst üste üç maç kaybetti ve mucize olmazsa elenmeye doğru ilerliyor.
"LILLE, GALATASARAY KARŞISINDA DAĞILDI"
L'EQUIPE: Yakaladığı ivmeyi sürdüremeyen Lille, sonrasında çektiği yedi şutun hiçbirinde isabet sağlayamadı, savunmada ise yine zor anlar yaşadı. Bunu fırsata çeviren Galatasaray, iki gol daha bularak 24. sıraya yükseldi. Henüz puanı bulunmayan LOSC ise puan tablosunun sondan ikinci sırasında yer alıyor.
"LILLE, GALATASARAY KARŞISINDA KABUS GİBİ BİR GECE YAŞADI"
LA NOUVELLE REPUBLIQUE: Galatasaray karşısında ilk yarıda skoru lehine çevirmeyi başaran Lille, ikinci yarıda kontrolü kaybederek sahasında 4–2’lik bir mağlubiyet aldı. 19 yaşındaki Soriba Diaoune’nin iki golüyle desteklenen gayretli bir ilk yarı performansına karşın Lille, tıpkı Real Betis’e 3–2 kaybettikleri maçta olduğu gibi, karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödedi.
"LILLE ÜÇ MAÇINDAN DA YENİLGİYLE AYRILDI"
FRANCE INFO: LOSC için Avrupa macerası bir kâbusa dönüşüyor. Real Betis ve Arsenal karşısında aldığı yenilgilerin ardından Şampiyonlar Ligi’nde puanla tanışmaya çalışan Lille, Galatasaray’a da mağlup oldu. Eski kulübüne karşı Stade Pierre-Mauroy’da sahaya çıkan Victor Osimhen, Lille'in başına bela oldu. Galatasaray’ın 4. golünü kaydeden Osimhen, maçın sonucunu belirlerken, Lille cephesini de büyük bir sarsıntıya uğrattı.
"SAHADAN SİLİNİP GİDEN LILLE BU SEVİYEDE DEĞİL"
LE FIGARO: Kuzey Fransa temsilcisi, Çarşamba akşamı kendi taraftarı önünde Türk ekibine (2–4) mağlup oldu; böylece üç maçta üç yenilgi almış oldu. Şampiyonlar Ligi’ne başlangıçları tam bir fiyasko. Ortaya koyacak bu kadar az şeyiniz varken Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın pek bir anlamı yok. Turnuvada içler acısı bir görüntü sergileyen LOSC, puan tablosunun en dibine demir atmış durumda.
"LILLE, GALATASARAY KARŞISINDA ÇÖKTÜ"
SUD OUEST: İlk yarıda dirençli bir oyun sergileyen Lille, sonrasında kontrolü kaybederek Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda istekli bir oyun ortaya koyan ve 19 yaşındaki Soriba Diaoune'nin iki golüyle öne geçen Lille savunmada yaptığı hataların bedelini ağır ödedi.