Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevda için gözyaşları sel oldu! Arkadaşlık teklifini reddedince öldürülmüştü!

        Sevda için gözyaşları sel oldu! Arkadaşlık teklifini reddedince öldürülmüştü!

        Adana'da dün arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan 22 yaşındaki Sevda Dinler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltındaki zanlının işlemlerinin devam ettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sevda için gözyaşları sel oldu!

        Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurulan Sevda Dinler (22), toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı’nda meydana geldi. G.F. ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler arasında tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil kıyafetli bir uzman çavuş, müdahale edip G.F.'yi yakaladı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan G.F. Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        REKLAM

        Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'na götürüldü. Dinler, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi. Gözaltındaki G.F.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

        Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına ...
        #son dakika
        #haberler
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?