Ayça Tekindor: Hayat arkadaşım beni aldattı
Şarkıcı Ayça Tekindor, 10 yıllık hayat arkadaşı tarafından aldatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tekindor, "Hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı. Hiçbir erkeğe güvenmeyin" dedi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 20:33 Güncelleme:
2004 yılında çıkardığı 'Yıkılıyo' şarkısıyla hafızalara kazınan ve usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğeni olan Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanet nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Tekindor, ameliyat olacak kedileri için iletişime geçmeye çalıştığı eski sevgilisi tarafından engellendiğini belirtti.
"BENİ ENGELLEMİŞ"
Ayça Tekindor, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 10 yıllık hayat arkadaşım Yıldıray beni aldattı; aldatmayı da beceremeyip kızı hamile bıraktı. Bu olay Mart ayındaydı. Şimdi 10 yaşındaki kedi evladımız ameliyata girecek, aylar sonra aradım ama beni engellemiş. Dükkânından ulaştım, "Bir daha burayı arama!" dedi. Hiçbir erkeğe güvenmeyin.
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