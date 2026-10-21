Ayça Tekindor: Hayat arkadaşım beni aldattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek "Tasfiye süreci tabii bizim öngördüğümüz hızda ve çerçevede gidiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim tasfiye ile ilgili birtakım temel ilkele... Daha Fazla Göster

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT - Habertürk ortak yayınında, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek "Tasfiye süreci tabii bizim öngördüğümüz hızda ve çerçevede gidiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim tasfiye ile ilgili birtakım temel ilkeler belirlemiştik. Bunun başında şeffaflık var. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağı çok net şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek. Bir ara ödeme olacak. Ara ödemeden kasıt şu, nihai ödeme zaman alacak, bu dünyada da böyle" dedi. Bakan Şimşek ayrıca "Manipülasyonlar ve diğer piyasa bozucu eylemlerle ilgili yaptırımları ciddi şekilde artıran bir yaklaşım içine gireceğiz" ifadelerini kullandı Daha Az Göster