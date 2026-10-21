UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"LILLE VE DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORDUK, İLKİNİ BAŞARDIK"

Doğum günü pastasını keserken bu galibiyeti dilemiştim. Bu hafta çok önemli bir hafta. Lille maçını kazanmak istiyorduk, ardından derbiyi kazanmak istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, tabii ki güzel maçlar unutulmak istenmiyor ama 5 gün sonra bir derbi var.

"PSG MAÇINA TUR ATLAMIŞ OLARAK GİTMEK İSTİYORUZ"

Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Birinci galibiyeti aldık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık. Geriye düştük ve öne geçtik. Geri düşünce de tepki verdik. 90 dakikaya yaydık oyunu. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik.

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"KORNER GOLÜNE ÇALIŞMIŞTIK"

Lille iyi bir takım. Fransa'da liderle aynı puandalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için, Türk futbolu için sevindirici. 1-0 öne geçiyoruz, seviniyoruz ama benim bile saha kenarında kafamın bir kenarında önceki iki maç öne geçtik... Psikolojik olarak yaşıyorsunuz. 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu. Sallai'nin ikinci goldeki klas hareketleri, Batrakov'un doğru yerde olmasıyla 2-2 oldu. 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Lig maçında ön direkte vurdurdular, Arsenal'a karşı vurdurdular. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici. 3-2'den sonra özgüvenimiz yükseldi. Güzel bir maç geçti. İyi oynamak ve kazanmak ayrıca mutlu etti.

"OYUNCULARIMA 'BU MAÇ KRİTİK' DEMİŞTİM"

Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar. Büyük Galatasaray taraftarı ve bizi desteklemeye gelen tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum.

"ÇOK SIKIŞIK BİR FİKSTÜRDE GİDİYORUZ"

Çok sıkışık bir fikstürde gidiyoruz. Sadece takımların değil, biz buna alışığız ama üst üste 4 milli maç oynadı birçok oyuncumuz. Bu milli takım arasının sıkıştırılması, yorgunlukları ve sakatlıkları çok artırdı. PSG - Barcelona maçında da gördük sakatlıkları. Yeni kurallar, topun oyunda kalma süresini artırıyor. Bu da yıpranmışlığı ve sakatlık riskini artırabiliyor. O yüzden inşallah en güçlü şekilde oyuncularımızı en iyi şekilde, sakatlıksız yola devam ederiz. Singo döndü. Leao bir tek sakat. İnşallah daha güçlü olacağız. Tam takım olunca daha güçlü oluyoruz. Sezon başından beri hiç tam takım olamadık. Yeni yeni bakıyorsunuz, Batrakov yanındakilerle 2'inci 3'üncü maçına çıkıyor. Leao için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir arada oynadıkça performanslar daha yukarı çıkacak.

"PENALTI İPTALİ DOĞRUYDU"

Sporting maçında çok kötü bir hakem vardı, çok kötü bir VAR hakemi vardı. Bugün iyi bir hakem vardı, iyi bir VAR hakemi vardı. Bugün penaltımızı iptal etmesi doğruydu. Sporting maçında penaltımızı vermedi, olan kırmızı kartı vermedi. Büyük hakem hatasıyla Sporting maçını kaybettik. Orada geriye düşmek, 3-1, geriye çeviremedik. Bugün 2-1 sonrası hemen tepki verdik. 2-2 ile devre arasına girmek çok önemliydi. Oyuncularıma birçok kez bunu söyledim. Barcelona maçında da öndeydik, 1-1'den sonra düştük. Bugün sonuna kadar istedik maçı. Bu anlamda çok daha değerli bir maç, çünkü oyuncular saha içerisinde o tepkiyi verdiler.

"OYUNCULARIMIN TEPKİYİ VERMELERİ ÇOK İYİYDİ"

Maçların analizini yapıyoruz. Önceki maçlarımızın analizini doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her şey pozisyon değil, mental güç de çok önemli. Bunu saha içinde göstermeye çalıştılar. Devre arasında güzel bir ses yükseldi soyunma odasında. Bu çok tatlı. Oyuncular pozisyonları tartıştılar. Bu tepkiyi vermeleri de çok iyiydi. Bunu futbol olarak ikinci yarı çok iyi gösterdiler. Top bizim ayağımızda olacak, bunu maçtan önce biliyorduk. Barcelona maçı daha farklıydı. Lille takımı yüksek baskılar yapan bir takım değil. Ayak kalitesi daha iyi olan Sara ile başladım. Top bizdeyken iyi iş yaptı ama bu takım savunması, sadece Sara ile ilgili değil. Önden başlıyor baskı. 60. dakikaya kadar verdiğimiz görevleri yapmaya çalıştı. Tabii ki 4-2'de defansif bir oyuncu almak istedim. Gabriel Sara'nın performansından da mutluyum.

"BATRAKOV'UN UYUMU ARTTIKÇA DAHA İYİ OLACAK"

Birçok profil önünüze geliyor transfer döneminde. En önemli şey takım oyuncusu olması. Batrakov iyi bir takım oyuncusu. Futbol oynamaya aç. Bu bence çok önemli. Başarıya aç. Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Başarılı olma isteği var. Onun profesyonelliğinde ve takımdaşlığında birçok unsur var. Tutkulu bir oyuncu. Futboldaki en önemli şeylerden biri bu. Yüzde yüzünü veriyor, ne istiyorsak onu yapmaya çalışıyor. Ceza sahasına girmeye çalışan, son pasları etkili olan bir oyuncu. Arkadaşlarıyla uyumu arttıkça daha iyi olacak.

- 4 golün 3'ü kısa oyunculardan geldi; Yunus, Batrakov ve Torreira...

Ben de kısa bir orta saha oyuncusu olarak çok kafa golü attım. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak. Batrakov doğru zamanda doğru yerdeydi. Korner; rakip analizinde ön direk boşalttıklarını gördüğümüz için oraya attık. Yunus da güzel bir gol attı.