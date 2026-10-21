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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Lille: 2 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Lille: 2 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fransız ekibi Lille karşısında 4-2 galip geldi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Nabil Bentaleb (KK) ve Victor Osimhen kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi'nde puanını 3'e yükseltti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Aslan Fransa'da kükredi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'da Lille ile kozlarını paylaştı. Sporting Lizbon ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından sarı-kırmızılı ekibimiz zorlu mücadeleyi 4-2 kazanmayı başardı ve Devler Ligi'nde nefes aldı.

        Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 39. dakikada Soriba Diaoune kaydetti. Galatasaray'da ise sahneye 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada Aleksey Batrakov, 52. dakikada Nabil Bentaleb (KK) ve 61. dakikada Victor Osimhen çıktı.

        OSIMHEN ÖZÜR DİLEDİ

        Victor Osimhen attığı golden sonra Lille taraftarından özür diledi. Daha önce Fransız ekibinde de forma giyen Nijeryalı yıldız, eksi takımına attığı golden sonra tribünlerden özür diledi.

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        Lille tribünleri, 84. dakikada oyundan çıkan Victor Osimhen'e ayakta alkışlayarak karşılık verdi.

        BATRAKOV 'DEVAM' DEDİ

        Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, üst üste 2. Şampiyonlar Ligi maçında da golle buluştu. Batrakov geçtiğimiz hafta oynanan Barcelona maçında da fileleri havalandırmıştı.

        Bu sonucun ardından Galatasaray, lig aşamasında siftah yaptı ve puanını 3'e yükseltti. Lille ise henüz puan ile tanışamadı.

        Galatasaray gelecek maçta Alman ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR:

        2. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahasında kontrol eden Yunus Akgün, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

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        7. dakikada Alexsandro’nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Soriba Diaoune, Uğurcan'ı geçip çaprazdan topu ağlara yolladı. 1-1

        24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Diaoune’un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        27. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleci Berke’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Obrenovic, penaltıyı iptal etti.

        39. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bakwa’nın şutunda top kaleci Uğurcan’dan döndü. Dönen topla buluşan Haraldsson’un pasında Diaoune'un şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

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        44. dakikada sağ kanattan Sallai’nin ortasında kale önünde Batrakov'un kafa vuruşunda topu ağlarla buluştu. 2-2

        52. dakikada sağ kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda Bentaleb’e çarpan top ağlara gitti. 2-3

        61. dakikada Barış Alper’in pasında ceza yayı içinden Osimhen’in şutunda top filelerle buluştu. 2-4

        Stat: Pierre Mauroy

        Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Matej Zunic

        Lille: Berke Özer, Maxima Goffi (Nianzou Kouassi dk. 63), Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk, Ngalayel Mukau (Olivier Giroud dk. 63), Nabil Bentaleb (Başar Önal dk. 75), Benjamin Andre (Maurits Kjaergaard dk. 63), Dilane Bakwa, Soriba Diaoune (Gaetan Perrin dk. 75), Hakon Haraldsson

        Yedekler: Orlando Gill, Thomas Sajous, Loun Srdanovic, Isaac Cossier, Romain Perraud

        Teknik Direktör: Davide Ancelotti

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Mario Lemina dk. 62), Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 76), Aleksey Batrakov (İlkay Gündoğan dk. 85), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 76), Victor Osimhen (Deniz Gül dk. 84)

        Yedekler: Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Bitshiabu, Wilfried Singo, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Berat Luş

        Teknik Direktör: Okan Buruk

        Goller: Soriba Diaoune (dk. 7 ve 39) (Lille), Yunus Akgün (dk. 2), Batrakov (dk. 44), Bentaleb (dk. 52), Osimhen dk. 61) (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Nabil Bentaleb, Benjamin Andre, Gaetan Perrin (Lille), Ismail Jakobs (Galatasaray)

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        #galatasaray
        #şampiyonlar ligi
        #Lille
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