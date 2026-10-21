Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cenabı Allah salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediyesi Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Dün yapılan oylamada Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili olarak seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'nu tebrik ediyor, kendisinin Üsküdar halkına aşkla hizmet edeceğine gönülden inanıyorum.

(Üsküdar Belediye Başkan Vekilinin vefatı) İnsanlıktan nasibini almamış bir güruh hiç tanımadıkları bir insana karşı içlerinde biriktirdikleri ne kadar cerahat varsa hepsini kustular. Bu müptezelleri de ben Cenab-ı Allah'a havale ediyorum.

MUHALEFETE TEPKİ

Muhalefet, dünyayı ve bölgemizi hiç takip etmedikleri gibi Türkiye'ye yönelik örtülü operasyonlardan, toplumsal mühendislik projelerinden de habersizler. Kendi dar kadro çıkarları dışında her şeye gözlerini ve kulaklarını kapatmış durumdalar. Benim menfaatime olacaksa bu ülke batsın bitsin tavrı, son derece yanlış bir tavır ve tutumdur.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN SİYASETİNE TESLİM OLMAYIZ"

3 kuruşluk siyasi ikballerini milletin önünde tutmaları egoist zihin dünyasıdır. Birisi çıktı şuursuzca 'savaştayız' diyor. Hayırdır beyler kiminle savaştasınız? Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık? Siz ne dediğiniz lafınızın nereye gittiğinin farkında mısınız? Bu milleti düşmanlaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu milletin kardeşliğinden artık elinizi çekin. Ekonomi üzerinden insanların itibarıyla oynuyorlar. Namuslu insanlara fon konusunda mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak büyük suçtur. Çamur at izi kalsın siyasetine teslim olmayız. Elinde bilgi, belge olmadan kabine üyelerimize iftira atacaksın, sonra da çıkıp yüzün kızarmadan işi pişkinliğe vurarak kulağının üstüne yatacaksın. Biz buna eyvallah demeyiz.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DEKİ SEL FELAKETİ

İstanbul ve çevre illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarına maruz kaldık. Devlet olarak hiç vakit kaybetmeden harekete geçtik. Bilinsin ki ihmal veya kusur varsa, sorumlular ortaya çıkarılacak, gerekenler tereddütsüz yapılacaktır. Milletçe hepimizi üzen bu acı hadiseyi; kendileri için, kendi siyasi ajandaları için, özellikle de belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarını itibarsız hale getirmek için kullanmaya çalışan fırsatçılara da asla müsamaha göstermeyeceğiz. Afetten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. İstanbul’daki 37 ilçemizde 5 bin 672 haneye yaklaşık 57 milyon lira tutarında dağıtım yapıldı.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz. Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İkinci aşamada hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Biz sadece tasfiyesine karar verilen fonlardaki 455 bini aşkın yatırımcıyı değil aileleriyle birlikte çok sayıda insanımızı etkileyen bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Meselenin de üzerine tavizsiz şekilde gidiyoruz.

"CERRAH TİTİZLİĞİ İLE HAREKET EDİYORUZ"

Biz bu meseleye bir cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz. Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak."