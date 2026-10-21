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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Bazı hikâyeler fikrini değiştirir

        'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Bazı hikâyeler fikrini değiştirir

        SHOW TV'nin fenomen yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziye geri dönüyor. Sete çıkan Karakoç, "Nursema'yla kaldığımız yerden değil, yeniden… Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:36 Güncelleme:
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        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyor.

        Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Karakoç, 5'nci sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiren dizide yeniden rol alacak. Nursema'nın diziye nasıl bir sahne ile döneceği ise büyük merak konusu oldu.

        "Nurfena" yazılı polarla sete çıkan Karakoç, "Bazı hikâyeler biter. Bazılarıysa fikrini değiştirir. Bazı karakterler kendi vedalarını pek ciddiye almıyor. Ve görünen o ki Nursema’nın henüz anlatacakları varmış. Nursema’yla kaldığımız yerden değil, yeniden… Bu kez hikâyenin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Hayatın, senaryonun ve zamanlamanın küçük sürprizlerine… Öyleyse,yeniden" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Ceren Karakoç
        #show tv
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