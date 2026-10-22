Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump, İran'la savaşı savundu

        Donald Trump, İran'la savaşı savundu

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girmesinin sebebinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydederek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 00:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump, İran'la savaşı savundu

        ABD Başkanı Trump, South Carolina'da katılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, "İran'la savaşa girmekten pişman mısınız?" şeklindeki bir soruya yanıt verirken, "Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik." ifadelerini kullandı.

        Daha önceki başkanların bu yönde bir adım atmadığını kaydeden ABD Başkanı, kendisi İran'la savaşa girmeseydi Tahran'ın "çoktan nükleer silaha sahip olup bunu kullanacağını" savundu.

        Trump, Rusya ile müzakerelerin iyi gittiğini belirtti

        Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı son görüşmeye atıf yaparak, Moskova ile yürüttükleri müzakerelerin iyi gittiğini belirtti.

        REKLAM

        ABD Başkanı, "Şu anda Ukrayna konusunda Rusya ile müzakere ediyoruz. Uzun zamandır ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yakın olabiliriz. Bir anlaşmaya yakın olduğunuzda ve çok hassas müzakereler yürütüyorsanız, belki de bir anlaşmaya çok yakındır." değerlendirmesini yaptı.

        Amerikan kamuoyunda bazı çevrelerin bu ortamda ABD'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediğini anımsatan Trump, "Müzakereler yürütürken bu durumda yaptırım uygulamazsınız." şeklinde konuştu.

        Rusya'nın serbest bıraktığı Stephen Hubbard adlı ABD vatandaşının şu an yolda olduğunu ve bu hususta Moskova'ya teşekkür ettiklerini de dile getiren Trump, Rusya'nın İran'la savaş sürecine müdahil olmamasından da memnun olduklarını anlattı.

        REKLAM

        Trump, "Rusya'nın İran sürecindeki etkisi çok az oldu, elbette çok daha fazlasını yapabilirlerdi ancak neredeyse hiçbir şey yapmadıklarından eminim. Bu da dikkate almanız gereken bir husus." yorumunu yaptı.

        ABD Başkanı ayrıca, bir soru üzerine, Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı interneti sınırlandırmasıyla ilgili olarak kendisinin herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade etti.

        Trump, "Bu konuyla bir ilgim yok. Kimin dahli var bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da 1 yaşındaki bebeğin akciğerinden ceviz çıktı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, ablasının yediği cevizden bulan 1 yaşındaki bebek, ceviz yutunca soluksuz kaldı. Hastaneye kaldırılan bebek ECMO cihazına bağlanarak girdiği ameliyatla akciğerine ulaşan ceviz başarılı ve uzun süren operasyon sonucu kırılarak çıkartıldı. (İHA)  

        #trump
        #ABD
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Trump, İran'la savaşı savundu
        Trump, İran'la savaşı savundu
        Emir Sarıgül tutuklandı
        Emir Sarıgül tutuklandı
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Bakan Fidan, Libya ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Zonguldak'ta bina çöktü: 1 ölü
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa manipülasyonu açıklaması
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        "Yatırımcı ile manipülatörü birbirine karıştırmayacağız"
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!