Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında manipülatif işlemlerle haksız kazanç elde edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin son verileri paylaştı. Gürlek, soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 404 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 88 şüphelinin tutuklandığını, 26 şüphelinin gözaltına alındığını ve 195 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

SERMAYE PİYASALARINDAKİ MANİPÜLATİF İŞLEMLERE VE HAKSIZ KAZANÇLARA YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın haklarını ve birikimlerini korumak, sermaye piyasalarında hukuka aykırı işlemlerle haksız… — Akın Gürlek (@abakingurlek) October 21, 2026

Bakan Gürlek, firari durumdaki 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da aralıksız sürdüğünü belirtti.

351 GERÇEK KİŞİ VE 102 TÜZEL KİŞİ HAKKINDA TEDBİR KARARI

Soruşturmaların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önemli tedbirler alındığını açıkladı.

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Gürlek, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişi hakkında banka hesaplarının dondurulması, mal varlıklarına el konulması ve taşınmazların devrinin engellenmesine yönelik kararlar verildiğini bildirdi. Bu tedbirlerle soruşturmaya konu mal varlıklarının korunmasının ve mali hareketlerin denetim altına alınmasının amaçlandığını ifade etti.

HAKSIZ KAZANÇLARIN İADESİ SÜRÜYOR

Haksız kazanç sağladığı değerlendirilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan hesaplara yapılan iadelerin devam ettiğini belirten Gürlek, iade edilen tutarların ve soruşturma kapsamındaki tespitlerin başsavcılıklar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

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Bakan Gürlek, adli soruşturmaların iade süreçleriyle eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların haklarını ve birikimlerini korumak amacıyla yürütülen süreci titizlikle takip ettiklerini belirten Gürlek, manipülatif işlemler ve haksız kazançlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun; şüphelilerin tespitinden mali bağlantıların ortaya çıkarılmasına, mal varlığı tedbirlerinden iade süreçlerine kadar hukuki tüm aşamaların sonuna kadar takipçisi olacağız."

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Hiçbir vatandaşın hakkının kaybolmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının zayi olmaması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için adaletin gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.