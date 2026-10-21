Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 18:30 Güncelleme:
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını belirtti.
Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.
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