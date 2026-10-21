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        Haberler Ekonomi Teknoloji Dünyada PHP alarmı! Güvenlik açığı uyarısı geldi, pek çok site sayfalarını kapadı

        Dünyada PHP alarmı! Güvenlik açığı uyarısı geldi, pek çok site sayfalarını kapadı

        Dünya genelindeki internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP yazılımında, yapay zeka desteğiyle iki kritik güvenlik açığı tespit edildi. FBI'dan yapılan uyarıda bu güvenlik açıklarının hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceği ifade edildi. Açıklamada güncelleme süresinde yazılımı kullanan web sitelerinin çevrimdışı hale getirilmesi tavsiyesi sonrası Finlandiya hükümetinin sitesi kısmi olarak kapatılırken, Japon Başbakanı Takaichi'den sosyal medya üzerinden mesaj yayımlayacak Japon kullanıcıları uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:45 Güncelleme:
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        Dünya genelinde PHP alarmı

        FBI ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Çarşamba günü, web sitelerini ve web uygulamalarını çalıştıran ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP yazılımında iki 'kritik güvenlik açığı' keşfedildiği konusunda uyarıda bulundu.

        FBI'ın siber güvenlikten sorumlu birimi, bu güvenlik açıklarının kötü niyetli kişilerin PHP programlamasında uzaktan kod çalıştırmasına olanak tanıyarak hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceğini belirtti. Açıklamada hemen güncelleme yapılamaması durumunda bu yazılımı kullananların web sitelerini çevrimdışı hale getirmesi tavsiye edildi.

        Dünya genelinde kullanılan PHP yazılımındaki açık sonrası devlet kurumlarına ait web siteleri de dahil olmak üzere pek çok site, güncelleme öncesi etkilenmemek için geçici olarak çevrimdışı bırakıldı. Finlandiya hükümetinin web sitesi de bu nedenle Çarşamba günü yalnızca kısmi erişime açık tutuldu. Ziyaretçilere gönderilen mesajda, devlet web sitelerinde geçici bir aksaklık yaşandığı ve sorun çözülene kadar erişilemez olduğu belirtildi.

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        JAPON BAŞBAKANI: BU GECE HERKESİN HAREKETE GEÇMESİNİ RİCA EDİYORUZ

        Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de konuyla ilgili olarak X hesabından Japon kullanıcılara çağrıda bulundu.

        Takaichi Japon kullanıcılara seslenerek "Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz. Birçok web sitesinde kullanılan PHP ile ilgili olarak, PHP güvenlik ekibi iki kritik güvenlik açığı hakkında uyarı yayınladı. Lütfen herkese açık web sitelerinizde PHP kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin ve 21 Ekim'de Japonya saati ile 23:00'te yayınlanacak olan güncellemeyi en kısa sürede uygulamaya hazırlanın. Bunu hemen uygulamak zor ise, web sitelerini geçici olarak askıya almak ve benzeri önlemler riski azaltmanın etkili bir yolu olarak düşünülebilir" dedi.

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        OpenAI yayınladığı blogda, son iki ay içinde PHP'deki güvenlik açıklarını gidermek için yetkililer, güvenlik sağlayıcıları ve uzmanlardan oluşan bir koalisyona öncülük ettiğini belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, "PHP'nin geliştiricileri; düzeltmeleri ve sürümü yönetti; ekiplerimiz, Cloudflare ve diğerleri gibi ortaklarımız ise açıklama öncesinde koruma önlemleri hazırlamak için araştırma, teknik destek ve koordinasyon sağladı" dedi.

        Uzmanlara göre 1990'ların başlarına dayanan PHP, halka açık web'in büyük bir bölümünün temelini oluşturuyor. Bu da herhangi bir kritik güvenlik açığının potansiyel olarak çok büyük zincirleme sonuçlara yol açabileceği anlamına geliyor. Reuters'ın Censys'in verilerine dayandırdığı haberine göre, 2,6 milyon sunucudan yaklaşık 1,5 milyonu, düzeltmesi bulunmayan bir PHP sürümü çalıştırıyor.

        AVRUPA ÜLKELERİNİN RESMİ SİTELERİ KAPATILDI

        Teknoloji firmaları bazı bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarından zaten yararlandığı konusunda uyarıda bulunurken, Avrupa genelindeki devlet kurumları da önlem olarak siteleri çevrimdışı hale getirdi.

        Reuters'ın haberine göre Hollanda, Fransa, Danimarka ve Finlandiya hükümetlerinin resmi siteleri bilgisayar korsanlarının güvenlik açıklarından yararlanma riskine karşın güncellemeye kadar çevrimdışı duruma getirildi.

        "SON 10 YILIN EN CİDDİ GÜVENLİK AÇIKLARINDAN BİRİ"

        Bloomberg HT'de yer alan bilgiye göre PHP2Shell olarak adlandırılan güvenlik açığı, PHP'nin bilgisayar belleğini yönetme biçiminden kaynaklanan bir hata grubuyla bağlantılı.

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        Araştırmacılara göre saldırganlar, bu açıklardan farklı yöntemlerle yararlanarak bazı durumlarda yalnızca birkaç saniye içinde güvenlik güncellemesi yapılmamış web sunucularında yetkisiz yazılım çalıştırabiliyor.

        PHP projesini yöneten kâr amacı gütmeyen vakfın güvenlik mühendisi Volker Dusch, söz konusu açığı PHP'nin son 10 yılı aşkın sürede karşı karşıya kaldığı en ciddi güvenlik sorunlarından biri olarak değerlendirdi.

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