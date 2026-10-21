LILLE'E KARŞI İLK MAÇTA KAZANDI

Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, rakibiyle ilk randevudan galip ayrılmış oldu. Ayrıca Fransız takımlarıyla 23. maçını oynayan Aslan 8. galibiyetini elde etti.