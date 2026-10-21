Galatasaray 25 yıl sonra Fransa'da maç kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille'e deplasmanda konuk olan temsilcimiz Galatasaray, zorlu mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk puanlarına ulaşan sarı-kırmızılılar, 25 yıl sonra Fransa'da ilk kez bir maç kazanmayı da başardı.
Galatasaray, Lille maçıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Pierre Mauroy Stadyumu'nda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 2-2 sona eren müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta mağlup olan Cimbom, bu sezon ilk galibiyetini Fransa deplasmanında aldı.
LILLE'E KARŞI İLK MAÇTA KAZANDI
Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, rakibiyle ilk randevudan galip ayrılmış oldu. Ayrıca Fransız takımlarıyla 23. maçını oynayan Aslan 8. galibiyetini elde etti.
YUNUS AKGÜN BU SEZONKİ 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ
Sarı-kırmızıların ilk golü müsabakanın 2. dakikasında Yunus Akgün'den geldi. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında defanstan seken topu ceza sahası içinde alan Yunus, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 76. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOLÜ
Yunus Akgün'ün attığı gol, sarı-kırmızılıların tarihine geçti. Müsabakanın 1 dakika 5. saniyesinde ağlara giden gol, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği en erken golü olarak kayıtlara geçti.
BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YİNE ATTI
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, gollerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etti. Mücadelenin 44. dakikasında sağ kanattan Roland Sallai'nin ortasında ceza sahası içinde bulunan Batrakov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-2 oldu. Barcelona maçında sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşayan 21 yaşındaki futbolcu, 2. golünü yine Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Müsabakada 11'de görev alan Rus futbolcunun yerine 84. dakikada İlkay Gündoğan girdi.
VICTOR OSIMHEN'DEN BU SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOL
Galatasaray, 4. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile buldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine girer girmez sert vuruş yapan Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atan 27 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de de 6 golü bulunuyor. Nijeryalı futbolcu, 11'de başladığı maçta 84. dakikada yerini Deniz Gül'e bıraktı. Öte yandan eski takımına karşı mücadele eden Victor Osimhen, attığı golden sonra sevinmedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5 MAÇ SONRA GALİP
Galatasaray, Lille müsabakasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet hasretini sona erdirdi. Devler Ligi'nde 5 Kasım 2025 tarihinde Ajax'ı yenen sarı-kırmızılılar daha sonra Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting'e kaybetmişti. Aslan, Lille karşısında elde ettiği 4-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
25 YIL SONRA FRANSA'DA GALİBİYET
Galatasaray, Fransa'daki son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Nantes'ı 1-0'lık skorla yenerek almıştı. Bu tarihten sonra Fransız ekipleriyle dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanıyla bu kötü seriyi sona erdirdi. Aslan, Lille galibiyetiyle 25 yıl sonra Fransa'da kazandı. Galatasaray ayrıca Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Fransa ekibine 4 gol ilk Türk takımı oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta Alman ekibi Stuttgart ile oynayacak.