Fon değil tüketimde altın fiyatları daha etkili

Antal'da düzenlenecek olan iklim zirvesi COP31 öncesi zirvenin Küresel Bankacılık Partneri Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Mahmut Akten gazeticilerle bir araya gelerek bankanın bundan sonraki yenilenebilir enerji ve sürdürülebilrlik hedefleri konusunda görüşlerini paylaştı.

Banka, 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de BBVA ile birlikte üstlendiği Küresel Bankacılık Partnerliği kapsamında, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşüm potansiyelinin uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. COP31 yaklaşırken, sürdürülen hazırlıklar ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları Akten'in yanı sıra Garanti BBVA Ticari Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran ve Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından sorumlu Sinem Edige ve Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Direktörü İrem Barzilay’ da ayrıntıları ile dile getirdi.

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Mahmut Akten, son zamanlarda yatırım fonlarında yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, bu alanda yaşananların tüketimi etkilemediğini, para piyasası fonlarından mevduata kayan paranın da ağırlıklı olarak mevzuat değişikliği nedeniyle şirketler kaynaklı olduğunu söyledi. Akten, "Fon krizi ile ilgili ciddi bir hareket görmedik. Tüketim ve kredi kartında bir farklılık yok. Altın fiyatları tüketimi daha fazla etkiliyor. Vatandaşlar döviz de almıyor, aksine Türk Lirası faizden yararlanmaya çalışıyorlar" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AYRILMAZ PARÇA OLMALI

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliğin iş dünyası açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

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“Bugün sürdürülebilirliği yalnızca çevresel hedefler veya kurumsal taahhütler üzerinden değerlendirmek yeterli değil. Enerji maliyetleri, kaynakların verimli kullanılması, karbon düzenlemeleri ve değişen ticaret koşulları, şirketlerin bugünkü faaliyetlerini olduğu kadar gelecekteki rekabet güçlerini de etkiliyor. Bu nedenle sürdürülebilirliğin, sektör ve ölçekten bağımsız olarak tüm kurumların iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz.

Garanti BBVA olarak sürdürülebilir finansmanı uzun yıllardır önceliklendiriyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca sağladığımız finansmanın büyüklüğü değil, bu kaynaklarla hangi yatırımların hayata geçirildiği ve şirketlerin dönüşümüne nasıl katkı sağlandığı. Enerji verimliliğinden elektrifikasyona, düşük karbonlu üretimden iklim dayanıklılığına kadar farklı alanlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. COP31'in Küresel Bankacılık Partneri olarak Türkiye'nin bu alanlardaki potansiyelini uluslararası platforma taşımayı, yeni yatırımların ve iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

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3.5 TRİLYON LİRA HEDEFİ

Garanti BBVA, 2018–2025 dönemi için belirlediği 400 milyar TL'lik sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlayarak 2018–2029 dönemi için hedefini 3,5 trilyon TL'ye yükseltti. Banka, 855 milyar TL'si bu yıl olmak üzere, 2026 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 1,9 trilyon TL sürdürülebilir finansmana ulaştı.

BBVA Grubu ise 2025–2029 dönemi için 700 milyar euroluk sürdürülebilir finansman hedefi belirledi. Biz bunun %15-20’sini gerçekleştirmek istiyoruz. Grup, 2026 yılının ilk çeyreğinde 36 milyar euro sürdürülebilir finansman sağladı. 2025’ten bu yana BBVA’nın toplam sürdürülebilir finansmanı 170 milyar euroya ulaştı.

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Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon, sanayinin düşük karbonlu üretime geçişi ve iklim değişikliğine uyum ve benzeri yatırımlarını destekliyor. Şu anda banka tarafından sağlanan yaklaşık her dört krediden biri sürdürülebilir finansmanla eşleşiyor.

Bankacılığın tanımı 90’lardan günümüze çok değişti. Artık pek çok alanda doğru danışmanlığı vermek sektör açısından fark yaratan bir hizmete dönüştü. Garanti BBVA, sürdürülebilir dönüşümde şirketlerin finansman ihtiyaçlarının yanı sıra doğru yatırım alanlarını belirleme ve dönüşüm yol haritalarını oluşturma süreçlerine de destek verebiliyor. BBVA Grubu’nun uluslararası deneyimi ve sektörel uzmanlığından da yararlanan banka, global ölçekte geliştirilen iyi uygulamaların Türkiye’deki şirketlerin ihtiyaçlarına uyarlanmasına katkı sağlıyor. Teknik danışmanlık, farklı finansman çözümleri ve risk yönetimi yaklaşımlarını bir araya getiren bu yaklaşım, özellikle dönüşüm süreçlerinde uzmanlık desteğine ihtiyaç duyan şirketler için önem taşıyor.

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ORTAK ÇERÇEVE

24 Eylül’de yayımlanan Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği, çevresel açıdan sürdürülebilir faaliyet ve yatırımların ortak kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi açısından önemli bir adım oluşturuyor. 16 sektör ve 137 ekonomik faaliyeti kapsayan düzenlemenin, yeşil dönüşüm yatırımlarının daha şeffaf ve karşılaştırılabilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Garanti BBVA, ortak kriterlerin şirketlerin dönüşüm yatırımlarını daha sistematik biçimde değerlendirmelerine ve bu yatırımların finansman açısından daha görünür hale gelmesine yardımcı olabileceğini değerlendiriyor. Bankacılık sektöründe yeşil varlıkların ölçülmesi ve raporlanmasıyla birlikte ele alındığında bu çerçevenin, sürdürülebilir yatırımlara kaynak akışını güçlendirmesi bekleniyor.

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ELEKTRİFİKASYON VE DEPOLAMA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünde yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra sanayide elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesi ve mevcut altyapının modernizasyonu da önem taşıyor.

Garanti BBVA 2014 yılından bu yana finansman sağladığı tüm yeni elektrik üretim projelerinde yenilenebilir kaynaklarına odaklanıyor. Bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerine 7,7 milyar USD'yi aşkın yatırım yapıldı. Banka, önümüzdeki dönemde yeni üretim kapasitesinin yanı sıra şebeke, depolama ve sistem esnekliği yatırımlarının da enerji dönüşümü için kritik olacağını değerlendiriyor. Sürdürülebilir mobilite alanında da dönüşümü destekleyen Garanti BBVA, 2026 yılında elektrikli araçlara ve şarj altyapısına 27 milyar TL finansman sağladı.

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Aksa Enerji’nin Mersin’deki depolamalı rüzgâr enerjisi yatırımı bu alandaki örneklerden biri. BBVA Grubu tarafında Sinosure garantisiyle söz konusu yatırım için 124 milyon ABD doları tutarında, 12 yıl vadeli finansman yapılandırıldı. Bu işlem, doğru risk paylaşımı mekanizmalarının depolama gibi enerji dönüşümü açısından kritik teknolojilerde uzun vadeli finansmanın önünü nasıl açabileceğini gösteriyor.

Garanti BBVA, Sabancı Holding’in ABD’deki yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında BBVA Grubu’nun küresel ağının sağladığı iş birliği olanaklarının somut bir örneğini sunuyor. Sabancı Renewables’ın Teksas’taki güneş enerjisi projeleri için oluşturulan finansman paketlerinde BBVA uluslararası diğer bankalarla birlikte eş lider düzenleyici olarak yer aldı. İnşaat kredileri, vergi teşviki köprü kredileri ve nakdi olmayan kredi imkânlarını içeren bu finansman yapısı, BBVA’nın uluslararası ölçekteki finansman kapasitesini ve farklı pazarlardaki paydaşları bir araya getirme gücünü ortaya koyuyor. Bu iş birliği, Garanti BBVA’nın Türkiye’deki müşterilerinin küresel büyüme ve sürdürülebilir yatırım hedeflerini desteklerken BBVA Grubu’nun uluslararası deneyiminden ve ağından yararlanma yaklaşımı açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

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Sanayide ise üretim teknolojilerinin yenilenmesi, enerji verimliliği ve düşük karbonlu üretim yatırımları öne çıkıyor. Garanti BBVA, sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman modellerini farklı ölçeklerdeki şirketlere yaygınlaştırarak dönüşüm yatırımlarının daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını da destekliyor. Bankanın ticari segmentte bir çimento üreticisiyle gerçekleştirdiği, emisyon azaltım hedeflerine bağlı sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi de bu yaklaşımın örneklerinden biri.

YENİLİKÇİ FİNANSAL ÇÖZÜM

Uluslararası ticarette karbon emisyonlarına ilişkin düzenlemeler, özellikle ihracatçı şirketlerin maliyet yönetimi ve yatırım planlamasında yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketler açısından finansal risklerin yönetimini daha önemli hale getiriyor.

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Garanti BBVA'nın Medcem Çimento Grubu ile gerçekleştirdiği işlem, bankanın bu alanda geliştirdiği karbon yönetimi ile ilgili finansal çözümler arasında yer alıyor. İşlem kapsamında, 2027 yılında teslim edilecek SKDM sertifikalarının işleme konu bölümünün fiyatı bugünden sabitlenerek Medcem'in gelecekte karşılaşabileceği karbon maliyetinin bir kısmı daha öngörülebilir hale getirildi.

Türkiye’de Emisyon Ticaret Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte karbonun ekonomik karşılığının şirketlerin yatırım ve üretim kararlarına daha fazla yansıması bekleniyor. Bu nedenle şirketlerin mevcut karbon maliyetini yönetmenin yanı sıra emisyon yoğunluklarını azaltacak yatırımları da bugünden planlaması önem kazanıyor.

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30 MİLYON DOLARLIK TAHVİL

İklim değişikliğiyle mücadelede emisyonların azaltılmasının yanı sıra değişen iklim koşullarına uyum sağlanması da önem kazanıyor. Su kaynaklarının etkin yönetimi, aşırı hava olaylarına karşı altyapıların güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin korunması, bu kapsamda öne çıkan yatırım alanları arasında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2025 Adaptation Gap Report çalışmasına göre, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum için 2035 yılında yıllık 310–365 milyar dolar finansmana ihtiyaç duyması öngörülüyor. Buna karşılık 2023 yılında uluslararası kamu kaynaklarından sağlanan adaptasyon finansmanı 26 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu fark, özel sektörün ve finans kuruluşlarının iklim dayanıklılığı yatırımlarındaki rolünün önemini ortaya koyuyor.

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Garanti BBVA, bu alandaki yatırımları desteklemek amacıyla 30 milyon ABD doları tutarında, 371 gün vadeli Adaptasyon ve Dayanıklılık temalı sürdürülebilir tahvil gerçekleştirdi. Tahvil kapsamında sağlanan kaynaklar; su altyapısı, taşkın önleme, dayanıklı kentsel dönüşüm, erken uyarı sistemleri ve kritik altyapıların güçlendirilmesi gibi alanlara yönlendiriliyor.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLİYOR

Sürdürülebilir dönüşüm yatırımlarının yaygınlaşmasında uzun vadeli finansman olanakları ve uluslararası kaynaklara erişim önemli rol oynuyor.

Garanti BBVA, Türkiye'deki piyasa deneyimini BBVA Grubu'nun uluslararası ağı ve finansman kapasitesiyle birleştirerek şirketlerin sürdürülebilir yatırım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Banka, EBRD, MIGA, GGF, EFSE ve ihracat kredi kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birlikleri kapsamında farklı finansman ve risk paylaşımı modellerinden yararlanıyor. Bu iş birlikleri, özellikle enerji dönüşümü, sanayinin modernizasyonu ve kaynak verimliliği gibi uzun vadeli yatırım gerektiren alanlarda finansman olanaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlıyor.

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Garanti BBVA, uluslararası iş birlikleriyle sağladığı finansman olanaklarının yanı sıra, sektörel ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümlerle de şirketlerin dönüşümünü destekliyor. Bu kapsamda, Türkiye'deki tekstil sektörünün yeşil dönüşümünü ve karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla Ivy Decarb Marketplace ile bir iş birliği başlattı.

Garanti BBVA, Ivy Decarb platformu üzerinden hem mevcut hem de dijital kanallardan yeni müşterilere doğrudan ekipman ve makine alımları için dijital ticari/ekipman kredileri sunuyor. Tekstil üreticilerini tedarikçilerle ve finansal kuruluşlarla buluşturan Ivy Decarb platformu, karbon emisyonlarındaki azalışın takip edilmesini ve küresel çevre standartlarına uygun yüksek verimli makinelerin seçilmesini kolaylaştırıyor.

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COP31'de Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşüm potansiyeli ele alınacak

Garanti BBVA ve BBVA, COP31 Küresel Bankacılık Partnerleri olarak Antalya'da oluşturulacak pavilyonda sürdürülebilir finansman, temiz enerji, elektrifikasyon, sanayinin yeşil dönüşümü, temiz teknolojiler, döngüsel ekonomi, dirençli şehirler, tarım ve biyoçeşitlilik başlıklarını ele alacak.

Kamu kurumları, iş dünyası, uluslararası finans kuruluşları, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmalarda, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşüm alanındaki yatırım fırsatları, finansman olanakları ve yeni iş birliği modelleri değerlendirilecek.

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Garanti BBVA ve BBVA, COP31’i yalnızca taahhütlerin konuşulduğu bir zirve olarak değil, bu taahhütlerin yatırımlara ve somut uygulamalara dönüştürülmesini hızlandıracak bir platform olarak görüyor. Banka, zirvenin ardından başarıyı ortaya konulan hedeflerin yanı sıra hayata geçen projeler, geliştirilen finansman modelleri ve kalıcı iş birlikleri üzerinden değerlendirmenin önemine dikkat çekiyor.