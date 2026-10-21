Ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün; Katar Devleti Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı ‘Bedir’ (Badr) Mutabakat Zaptı imzalandı.

TÜRKİYE ADINA BAKAN GÜLER İMZALADI

DHA'da yer alan habere göre Mutabakat Zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauhari, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

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MUTABAKAT İŞ BİRLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Söz konusu mutabakatın; askeri üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçladığı bildirildi.

'DOLUNAY' GİBİ 4 ÜLKE BİRBİRİNİ TAMAMLAYACAK

Bu girişimin, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı belirtildi. Mutabakata, dolunay anlamına gelen ‘Bedir’ ismi verildiği vurgulanarak, bu mutabakat sayesinde dört ülkenin birbirini tamamladığı ve anlaşmanın büyük bir askeri ve ekonomik önem taşıdığı aktarıldı.

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SAVUNMA SANAYİ KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Açıklamada mutabakatın, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahip olduğunun altı çizilerek, her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ile entegrasyon sağlanacağı, savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirileceği ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği ifade edildi.

İSTİKRARI DESTEKLEYECEK

Ayrıca mutabakatın; katılımcı ülkeler arasındaki askeri iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacağı kaydedildi.