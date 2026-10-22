Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı

ADANA'da temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan N. Musaoğlu'nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), "30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun" dedi.... Daha Fazla Göster

ADANA'da temizlik ürünleri satan dükkanda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan N. Musaoğlu'nun (15) babası Ercüment Musaoğlu (43), "30 bin TL borcumuz vardı. Parayı vermeyince borçlularımız çeteye söylediler. Çeteler de gelip futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Ona bunu yapanları bulun" dedi. (DHA) Daha Az Göster