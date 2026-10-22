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        Haberler Dünya Ortadoğu Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı

        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı

        Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 01:56 Güncelleme:
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        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı

        GACA'dan yapılan açıklamada, havalimanının 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda ülkede ikamet eden bir yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirtildi.

        Yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca saldırının hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelere ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

        Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

        Suudi Arabistan'a İHA saldırısı
        Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

        Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın doğusunda 4 İHA imha edildi

        Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.

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        Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.

        Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor

        *Haberin fotoğrafı, ilgili havalimanının resmi sitesince paylaşılmıştır, temsilidir.

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        #suudi arabistan
        #havalimanı
        #Saldırı
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