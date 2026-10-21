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        Haberler Gündem Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Zonguldak'ta çöken binada 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Zonguldak'ın merkez ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi'nde 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, mahsur kalan diğer kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü

        Zonguldak'ta çöken binanın enkazında kalan 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı. Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir kişiyi enkazdan kurtardı. Diğer kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Hacıbektaşoğlu, binanın çöküş sebebinin belli olmadığını kaydetti. Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

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