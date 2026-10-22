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        Haberler Dünyadan Alexander Skarsgard'ın etekli kırmızı halı stili

        Alexander Skarsgard'ın etekli kırmızı halı stili

        Sıra dışı kıyafet tercihleriyle kırmızı halının en dikkat çeken erkek oyuncularından biri olan Alexander Skarsgard, yeni filmi 'Wicker'ın galasında yine cesur davrandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Alexander Skarsgard, dün Los Angeles'taki Amerikan Yönetmenler Birliği'nde yeni filmi 'Wicker'ın galasına katıldı. İsveçli oyuncu, kırmızı halı için her zamanki gibi, bakanın bir daha dönüp bakacağı bir kıyafet seçti.

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        50 yaşındaki oyuncu, pembe ve yeşil renklerden oluşan, kemerine halkalarla takılmış etek ve siyah tişörtle poz verdi.

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        Skarsgard'ın kıyafetinde tek ilginç olan parça eteği değildi. Ünlü oyuncunun tişörtündeki fotoğraf ayrıntısı da dikkat çekiciydi.

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        Skarsgard'ın tişörtünün önünde, filmdeki rol arkadaşı Olivia Colman'ın fotoğrafı basılıydı.

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        Galada hazır bulunan isimlerden biri olan İngiliz oyuncu Colman, Skarsgard'ın göğsünde kendi fotoğrafını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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        Colman, fotoğrafa işaret ederek kahkalarına engel olamadı.

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        Alexander Skarsgard'a kendisi gibi oyuncu olan 36 yaşındaki kardeşi Bill Skarsgard da eşlik etti. İki kardeş, kırmızı halıda yan yana poz verdi.

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        'Wicker'ın galasına diğer rol arkadaşları Elizabeth Debicki de katıldı. Filmin senaristi ve yönetmenleri Alex Huston Fischer ile Eleanor Wilson da galadaydı.

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        Sıra dışı tarzıyla her zaman adından söz ettiren Skarsgard, önceki hafta BFI Londra Film Festivali'ndeki galaya şeffaf görünümlü Oxford tarzı ayakkabıyla katılmıştı.

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        Oyuncunun ayakkabıları, rol arkadaşı Olivia Colman'ın yine dikkatini çekmiş, Colman, bakışlarını Skarsgard'ın ayakkabılarından almakta güçlük çekmişti.

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        Skarsgard, 'Pillion' filminin galasına diz üstü deri çizmelerle katılarak 2025 Cannes Film Festivali'nde büyük yankı uyandırmıştı.

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        Skarsgard, geçen yılki BFI London Film Festivali'ne omuzlarını açıkta bırakan bir gömlekle katılmıştı.

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        Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası'na da ilginç tarzıyla damga vurmuştu.

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        Mart ayında 'Pillion' filminin Berlin'deki galasında da gösterişli bir kıyafet seçimi yapmıştı.

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        #Alexander Skarsgard
        #kırmızı halı
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