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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Yamantürk, Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi. Çağatay Ulusoy ile aralarındaki küslüğün sona erdiği yönündeki iddialara yanıt veren Tatlıtuğ, "Benim hakkımda yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, motosikletleriyle Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

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        Tatlıtuğ, uzun süredir küs olduğu öne sürülen Çağatay Ulusoy ile Itır Esen ve Engin Aykanat çiftinin düğününde yan yana görüntülenmesine ve aralarındaki dargınlığın sona erdiği yönündeki sorulara yanıt verdi.

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        Kıvanç Tatlıtuğ, "Bazen benim hakkımda haberlerde yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum" diyerek, Ulusoy ile aralarındaki küslük iddialarını yalanladı.

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        Kendisinin de başrolünde yer aldığı ve kısa süre önce izleyiciyle buluşan 'Organize İşler: Karun Hazinesi' hakkında konuşan 42 yaşındaki oyuncu, "Organize İşler' çok beğenildi, biz de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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        Bir süre mekanda oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, daha sonra motosikletlerine binerek oradan ayrıldı.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #Çağatay Ulusoy
        #Burak Yamantürk
        #motosiklet
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