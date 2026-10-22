Kıvanç Tatlıtuğ, "Bazen benim hakkımda haberlerde yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum" diyerek, Ulusoy ile aralarındaki küslük iddialarını yalanladı.