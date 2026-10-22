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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yaptığımızı düşünmüyorum, yakında bir şeyler olacak

        ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Müzakere yaptığımızı düşünmüyorum, yakında bir şeyler olacak

        ABD Başkanı Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve yakında "bir şeyler olacağını" söyledi. Trump son açıklamasında "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere yapmadıklarını ve "öyle ya da böyle yakında bir şeyler olacağını" söyledi.

        Trump, South Carolina'da düzenlenen seçim mitingine katıldıktan sonra eyaletten ayrılmadan önce havaalanında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        İran ile müzakere yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya Trump, "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz." dedi.

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        Trump, eyalette 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri sebebiyle düzenlenen mitingdeki konuşması sırasında ise İran ile gerilimin yakında sona ereceğini söyleyerek "Şimdi (bölgeden) ayrılabiliriz ancak (saldırıların) etkisi uzun süre kalsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        ATLANTİK OKYANUSU'NUN ADINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞME YAPMIŞ

        Trump, konuşması sırasında Atlantik ya da Pasifik okyanuslarından birine "Trump" ya da "Amerika" adını vermek istediğini dile getirdi.

        Atlantik Okyanusu'nun ismini değiştirme konusunu ciddi değerlendirdiklerini söyleyen Trump, bu konuda Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile görüştüğünü belirtti.

        Trump, Pichai'nin okyanusların farklı olduğunu söylediğini ve "Lütfen bizden bunu yapmamızı istemeyin." dediğini aktardı.

        "Muhtemelen bu konuyu bırakacağım." diyen Trump, esprili bir ifadeyle Pasifik Okyanusu'na "Amerikan Okyanusu" adını verirlerse Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayacağını söyledi.

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        #ABD
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