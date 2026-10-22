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        Haberler Dünya NYT yazdı: ABD ve İsrail ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yeni saldırı hazırlığında

        NYT yazdı: ABD ve İsrail ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yeni saldırı hazırlığında

        New York Times'ın haberinde, ABD ve İsrail'in 3 Kasım'da ABD'de gerçekleşecek ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırı hazırladığı iddia edildi. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in bu hafta İsrail'de İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelerek yeni saldırıları görüştüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası

        ABD ve İsrail'in ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığı" öne sürüldü.

        The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yapılacak yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.

        ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu hafta İsrail'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek yeni saldırıları görüştüğünü iddia etti.

        Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay bir saldırı başlatmaya karar vermesi ihtimali olduğunu belirtirken, bir yetkili Trump'ın "İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlamak" için tüm seçenekleri masada tuttuğunu öne sürdü.

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        Bazı yetkililer ise benzin fiyatlarının daha da yükselmesinin önlenmesi için olası saldırıların rafinerileri ve petrol altyapısını hedef almayacağını ileri sürdü.

        Konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li ve İsrailli savunma yetkilileri, İsrail ve ABD'nin bu ayın başında İran'a saldırmaya çok yaklaştığını ancak Trump'ın son anda saldırıyı erteleme kararı aldığını öne sürdü.

        İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir komutan, tekrarlanan planlama çabalarının askeri planlamacılar arasında "günden güne değişen bir kafa karışıklığına" yol açtığını belirtti.

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