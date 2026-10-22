Bayrampaşa’da Jandarma ekipleri sahte parfüm imal edilen 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm ele geçirdi.

350 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre olay; İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bayrampaşa’da sahte parfüm imal ederek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; 2 adreste şüphelilerin, üretim yapılarak satışa hazır hale getirdikleri belirlendi.

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Jandarma ekipleri, şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla söz konusu adreslere 21 Ekim 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

120 BİN 115 ADET SAHTE PARFÜM BULUNDU

Operasyonda; piyasa değeri 350 milyon TL olan dünyaca ünlü markalara ait 120 bin 115 adet sahte parfüm, parfüm imalatında kullanılan 11.680 litre etil alkol, 489 bin 450 adet üretim ve ambalaj malzemesi, 56 bin 864 adet boş parfüm şişesi, 9 bin 664 adet boş parfüm kutusu, 550 litre parfüm esansı, 1 adet dolum makinesi, 1 adet hava kompresör makinesi, 2 adet parfüm kapaklama makinesi, 1 adet parfüm jelatinleme makinesi ve 1 adet parfüm damıtma makinesi ele geçirildi.

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2 ŞÜPHELİ SEVK EDİLDİ

Yakalanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.