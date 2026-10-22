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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

        Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

        Piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Beklenti anketine katılan ekonomistler ekim ayında politika faizinin 1 puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini bekliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında

        Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

        Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.

        Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

        BloombergHT'nin anketine katılan 17 katılımcının 15'i de bu ay 100 baz puan indirim bekliyor.

        Diğer yandan Amerikan yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de iç siyasi gelişmelerin enflasyon ve faiz görünümüne yönelik riskleri artırdığını belirterek faiz indirimi beklentisini aşağı çekti ve enflasyon tahminlerini yükseltti.

        Banka, 20 Ekim'de yayımladığı analizde, Merkez Bankası toplantısında politika faizinin 150 baz puan yerine 100 baz puan düşürüleceğini öngördü.

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