Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak: Beklentiler ne yönde?

İstanbul'da selin ortasında kalan motokuryenin metrelerce sürüklediği anlar ortaya çıktı

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen selde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenme anı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birl... Daha Fazla Göster Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen selde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenme anı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. (İHA) Daha Az Göster