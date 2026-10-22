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        Haberler Ekonomi Teknoloji Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

        Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "E-devlet kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

        Dünya genelindeki internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde, yapay zeka desteğiyle iki kritik güvenlik açığı tespit edildi.

        FBI'dan yapılan uyarıda bu güvenlik açıklarının hassas verileri ve ağları tehlikeye atabileceği ifade edildi.

        Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "E-devlet kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetleri kesintisiz şekilde sunulmaya devam ediyor" denildi. Açıklamada ayrıca Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor" denildi.

        Ayrıntılar geliyor...

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